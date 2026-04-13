Este lunes 13 de abril de 2026 marca el regreso a clases para millones de estudiantes de educación básica en todo México, tras concluir las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, la transición de los días de descanso a la rutina escolar suele ser un reto pesado tanto para los menores como para los padres de familia, quienes ya se preguntan con ansias cuándo podrán disfrutar de una nueva pausa.

Por buena suerte para la comunidad estudiantil mexicana, la espera para el siguiente asueto será bastante corta. El Calendario Escolar 2025-2026 diseñado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene contempladas varias suspensiones de labores muy próximas, convirtiendo las siguientes semanas en una de las temporadas más esperadas del año lectivo gracias a sus días inhábiles.

Estos serán todos los días de descanso que habrá en mayo

El primer gran respiro llegará el próximo viernes 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajo a nivel nacional. Al tratarse de un día de descanso obligatorio reconocido tanto por las autoridades educativas como por la Ley Federal del Trabajo, los alumnos y la mayoría de los trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo perfecto para recargar energías.

Apenas unos días después de este primer puente, el calendario oficial marca una nueva interrupción de las actividades docentes el martes 5 de mayo, fecha en que las escuelas de nivel básico suspenderán sus clases para conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla.

La cascada de días libres no se detiene ahí, pues el viernes 15 de mayo las aulas volverán a quedar vacías con motivo de la celebración del Día del Maestro. Esta jornada es un reconocimiento al esfuerzo del personal docente, por lo que la SEP otorga el día libre, generando automáticamente otro fin de semana prolongado que muchas familias aprovechan para realizar viajes cortos cerca de Guadalajara o descansar en casa.

ESPECIAL/SEP

Uno de los puentes de mayo corresponde al Consejo Técnico Escolar

Para cerrar con broche de oro este mes lleno de pausas, el viernes 29 de mayo se llevará a cabo la tradicional sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Durante este día, los profesores y directivos se reúnen para afinar estrategias pedagógicas, lo que se traduce en un día libre adicional para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, sumando así el último día de descanso de mayo.

Frente a este escenario y si planeas salir de la ciudad durante estos fines de semana largos, es vital reservar con anticipación. Destinos cercanos y populares suelen saturarse rápidamente durante los puentes de mayo, por lo que una buena organización te ahorrará estrés y dinerito.

Es importante recordar que estas suspensiones están calculadas dentro de los 190 días efectivos de clase que exige la autoridad educativa. Por lo tanto, no representan un atraso en el plan de estudios.

¿Cuándo llegarán las vacaciones de verano?

Una vez superado el mes de mayo, el camino hacia el final del ciclo escolar será mucho más directo; los estudiantes y docentes deberán enfocar todas sus energías en las evaluaciones finales y la entrega de proyectos para el cierre de clases en julio.

Los alumnos se despiden de las aulas el próximo 15 de julio de 2026, fecha en que darán inicio las anheladas vacaciones de verano, que abarcan hasta el 31 de agosto.

Esta nota fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial y revisada por un editor.

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AO

