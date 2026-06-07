Registro obligatorio de celulares con CURP puede hacerse desde tu móvil, este es el paso a paso

El registro obligatorio de líneas telefónicas móviles vinculado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) ya puede realizarse de manera digital , sin necesidad de acudir a oficinas o centros de atención. A través de un proceso que puede completarse desde el teléfono celular, los usuarios podrán cumplir con este requisito en pocos minutos.

Te explicamos paso a paso cómo realizar el trámite, qué documentos necesitas y cuáles son las fechas que debes tomar en cuenta. Tienes hasta el 30 de junio, sólo tienes este mes para realizarlo, no lo dejes para el último día.

¿Cómo registrar mi línea celular?

Si no has registrado tu línea celular, hay dos opciones para poder hacerlo:

A través de tu equipo celular O acudiendo personalmente al centro de atención a clientes de tu compañía, el personal te apoyará a realizar el registro en tu equipo celular.

Para ambas opciones el único documento que necesitarás es una identificación oficial vigente con tu Clave Única de Registro de Población (CRUP).

Registra tu línea desde tu móvil paso a paso

Si decides hacer tu registro desde tu celular tienes que ingresar a registratulinea.crt.gob.mx y da click al botón de "Regístrate Aquí" que aparecerá en el lado superior del sitio.

O entra directamente a este enlace portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles

Selecciona tu compañía telefónica, entra al portal e ingresa tu número y sigue las instrucciones.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla, después de eso listo.

¿Qué pasa si no registro mi línea?

Si no registras tu línea antes del 30 de junio se suspenderá tu servicio a partir del 1 de julio, y no podrás acceder a servicios que estaban ligados a tu número. Una vez que lo registres, podrás recuperar el servicio, de no ser así corres el riesgo de que sea cancelada permanentemente.

*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

KR