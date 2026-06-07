Así puedes registrarte en la lista de espera para comprar un auto Olinia

Este domingo 7 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el primer auto eléctrico hecho en México. La mandataria presentó el auto manejándolo y aseguró que todo es gracias a la inteligencia de los jóvenes mexicanos.

“Olinia no es solo un vehículo eléctrico, es una idea sencilla, pero muy poderosa: Que la inteligencia y la creatividad de los jóvenes mexicanos pueden convertirse en innovación y bienestar para nuestro pueblo”, comentó la mandataria en la presentación del vehículo que tuvo lugar en Zumpango, Estado de México.

¿Qué se sabe del auto?

El precio inicial será de 150 mil pesos y tiene una capacidad de 6 pasajeros.

Se considera será una unidad “barata” ya que únicamente consumirá 49 centavos por kilometro que recorra, en comparación al vehículo convencional que gasta 2.40 pesos por kilometro que recorre.

Algunas de las características que más destacan del auto son:

Podrá recargarse en cualquier enchufe convencional del hogar, eliminando la dependencia de infraestructura de carga especializada.

eliminando la dependencia de infraestructura de carga especializada. Velocidad máxima de 50 kilómetros por hora , lo que lo hace perfecto para la ciudad.

, lo que lo hace perfecto para la ciudad. Su tiempo de carga desde cero es de 4 a 8 horas.

Capacidad para llevar una silla de ruedas, al conductor y un acompañante sin tener que doblar la silla.

Se espera que los primeros autos eléctricos comiencen su producción en el verano de 2027.

¿Cómo adquirir un auto?

En la página oficial de Olinia se habilitó un registro en línea para las personas que se encuentran interesadas en adquirir uno puedan inscribirse en la lista de espera.

En la plataforma del proyecto los usuarios tendrán que registrarse para recibir información sobre el inicio de pedidos del auto eléctrico , así como actualizaciones relacionadas con su disponibilidad.

El Gobierno pedirá que registres tu nombre, correo electrónico, número de teléfono y la ciudad en la que vives, y aceptar el aviso de privacidad.

El registro en línea se puede hacer a través del sitio https://www.olinia.auto/.

NG