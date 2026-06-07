Beca Rita Cetina: Calendario de pagos para la segunda semana de junio

Miles de familias en México permanecen atentas al calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026, uno de los apoyos educativos más importantes para estudiantes de secundaria en escuelas públicas.

Este lunes 8 de junio continuará la dispersión de recursos correspondiente al bimestre mayo-junio, mediante depósitos directos en las tarjetas del Banco del Bienestar. La entrega de los apoyos comenzó desde los primeros días del mes y se realiza de forma escalonada para garantizar un proceso ordenado.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este 8 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial difundido por las autoridades responsables del programa, este lunes corresponde el depósito a las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M.

El apoyo económico será abonado directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo bimestral de mil 900 pesos por familia para estudiantes inscritos en secundarias públicas del país.

Además, las familias que tienen dos o más alumnos beneficiarios reciben 700 pesos adicionales por cada estudiante extra, con el objetivo de apoyar los gastos relacionados con la educación y fortalecer la economía del hogar.

Calendario de pagos para la segunda semana de junio

La dispersión de recursos continuará durante los próximos días conforme al siguiente calendario:

8 de junio: apellidos que incian con la letra M

9 de junio: apellidos que inician con las letras N, Ñ, O, P y Q.

10 de junio: apellidos con la letra R.

11 de junio: apellidos con la letra S.

12 de junio: apellidos con las letras T, U, V, W, X y Y.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para verificar las fechas de depósito y evitar caer en información falsa que suele circular en redes sociales durante los periodos de pago.

¿Será el último depósito del ciclo escolar?

Sí. El pago correspondiente al bimestre mayo-junio será el último que recibirán las y los beneficiarios durante el actual ciclo escolar.

Esto se debe a que durante julio y agosto no se realizan depósitos de la Beca Rita Cetina, ya que esos meses coinciden con el periodo vacacional de verano en las escuelas públicas del país.

Una vez concluido el receso escolar, las autoridades darán a conocer las fechas para la reanudación de los pagos correspondientes al siguiente ciclo académico.

EE