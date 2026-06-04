¿Qué pasa si no registro mi celular antes del 30 de junio?

La regularización de las líneas de telefonía móvil en México se acerca a una fecha clave. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fijó el 30 de junio de 2026 como plazo máximo para que los usuarios asocien su número celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente.

Sin embargo, las implicaciones de esta medida van más allá de una posible suspensión del servicio. En la actualidad, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta esencial para la verificación de identidad y el acceso a servicios financieros, gubernamentales y digitales, por lo que no cumplir con este requisito podría afectar la seguridad y operatividad de múltiples trámites cotidianos.

¿Cuáles son las consecuencias de no registrar tu línea de teléfono?

La consecuencia técnica más inmediata de la suspensión de una línea es la pérdida de la capacidad para recibir códigos de verificación de un solo uso (SMS OTP por sus siglas en inglés). Sin esta llave, el ciudadano queda imposibilitado para gestionar pagos de servicios, tramitar actas de nacimiento o acceder a programas sociales a través de la aplicación oficial de la capital.

A nivel federal, la afectación se extiende al ecosistema del Gobierno de México. Instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) utilizan la validación por dispositivo móvil para asegurar sus aplicaciones digitales.

"La falta de acceso a los códigos de confirmación impide la presentación de declaraciones fiscales, la consulta de semanas cotizadas o la generación de citas médicas", señalan las guías de usuario de estas plataformas educativas y de servicios. La identidad digital del individuo queda, en la práctica, bloqueada al romperse el vínculo entre el usuario y su medio de autenticación registrado.

Consecuencias en el sector financiero

El sector financiero es, quizás, el área donde la falta de registro genera un mayor impacto económico personal. Las instituciones bancarias que operan en México requieren obligatoriamente la vinculación de un número celular para autorizar transferencias, consultar estados de cuenta o contratar productos financieros.

"El código SMS enviado al número registrado es el factor de seguridad crítico para prevenir fraudes", advierten los protocolos de seguridad de la banca móvil.

Al quedar inhabilitada la línea el 1 de julio, el usuario pierde el control remoto de sus finanzas, quedando limitado a operaciones presenciales en sucursales físicas.

Esta restricción se traslada de igual forma a la economía de plataformas. Los servicios de movilidad y redes sociales que exigen autenticación de dos pasos para proteger la privacidad bloquearán automáticamente el ingreso de quienes no puedan validar su identidad.

En cuanto a las sanciones operativas, el marco regulatorio actual dictamina lo siguiente:

Suspensión de servicios (1 de julio) : La línea deja de emitir y recibir llamadas o datos (con excepción de servicios de emergencia como el 911).

: La línea deja de emitir y recibir llamadas o datos (con excepción de servicios de emergencia como el 911). Cancelación definitiva: Tras un periodo de gracia, el número es dado de baja del registro nacional, resultando en la pérdida del saldo y la titularidad del mismo.

Para evitar esta situación, los usuarios deben acudir a los portales oficiales de sus proveedores (donde se requiere una prueba de vida mediante escaneo facial y validación de documentos) o presentarse en centros de atención a clientes antes de que concluya el presente mes.

KR