¿Cómo saber si tu celular fue hackeado? 5 señales

Las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes. Aunque los teléfonos inteligentes actuales incorporan avanzados sistemas de seguridad, ninguno está completamente libre del riesgo de sufrir un ataque informático o ser infectado por malware.Este tipo de incidentes puede comprometer tu privacidad y exponer información personal sensible. Por ello, reconocer las señales de una posible intrusión es fundamental para prevenir consecuencias más graves, como el robo de datos o el acceso no autorizado a tus cuentas.A continuación, te compartimos cinco señales que podrían indicar que tu celular ha sido hackeado.De acuerdo con expertos en ciberseguridad como Kaspersky y McAfee, comúnmente los celulares son hackeados a través de tácticas de ingeniería informática, propagadas mediante softwares maliciosos y virus cibernéticos que se instalan en los dispositivos.Por ejemplo, si descargas una aplicación de dudosa procedencia o consumes contenido en páginas de internet que no son seguras, corres el riesgo de que tu teléfono sea hackeado y tus datos personales, bancarios, fotos y contactos sean sustraídos. Pero, además, dichos ciberataques pueden terminar en espionaje en tiempo real, puesto que los hackers tienen la capacidad de interceptar la cámara y el micrófono sin que te des cuenta.Otras estrategias con las que los usuarios pueden ser hackeados son: conectarse a redes WiFi inseguras y abrir mensajes engañosos que contengan enlaces maliciosos. También existe el Juice-jacking, método que los ciberdelincuentes utilizan para modificar estaciones de carga USB públicas e introducir al celular malware peligroso.Un artículo de McAfee indica que cuando un celular ha sido hackeado, comienza a comportarse "raro". Así que presta atención si detectas alguna de las 5 señales clave:Otras señales de alerta son: la cámara se activa sin que estés usando una aplicación que lo requiera, o recibir mensajes SMS y llamadas de números desconocidos.Estas simples acciones son tu mejor escudo para que no hackeen tu celular, así que no las ignores y adóptalas en tu día a día.KR