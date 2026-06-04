El ajolote del Mundial 2026: la moneda que podría valer hasta 19 mil pesos

El Banco de México (Banxico) ha presentado recientemente una nueva colección de piezas numismáticas para celebrar el evento deportivo más esperado de los últimos años. Entre estas piezas, destaca una moneda conmemorativa del Mundial 2026 que lleva un ajolote, la cual ha captado la atención tanto de aficionados al deporte como de expertos en la materia. Esta emisión especial busca conmemorar la participación del país como sede compartida del torneo internacional, y al mismo tiempo integra elementos de la identidad biológica y cultural en el diseño metálico.

La tradición de acuñar metales conmemorativos durante las justas mundialistas tiene un largo historial en la institución financiera central. Para la edición de este año, las autoridades decidieron plasmar la riqueza natural y arquitectónica de las ciudades anfitrionas. De esta manera, el evento trasciende el ámbito estrictamente deportivo para convertirse en un escaparate de la diversidad nacional ante los ojos de la comunidad internacional.

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La colección completa está integrada por un total de doce piezas distintas, diseñadas para abarcar diferentes sectores del coleccionismo. El conjunto se divide en cuatro monedas de oro con un valor nominal de veinticinco pesos, cuatro de plata con denominación de diez pesos y cuatro piezas bimetálicas dodecagonales de veinte pesos.

En cuanto a las características generales de diseño, todas las piezas comparten el anverso tradicional. En esta cara aparece el Escudo Nacional en relieve escultórico, acompañado de la leyenda "Estados Unidos Mexicanos" en un semicírculo superior. Por su parte, los reversos son los que albergan los motivos principales de la justa deportiva, y combinan el logotipo oficial del torneo con elementos locales.

El valor detrás de la moneda del Mundial con un ajolote

A pesar de la diversidad de la colección, existe una pieza en particular que ha generado un notable revuelo en las redes sociales. Se trata de la edición fabricada en oro que rinde homenaje a la fauna endémica del centro del país. Esta pieza puede alcanzar cotizaciones elevadas, con precios que rondarían los diecinueve mil pesos mexicanos.

Las cuatro monedas de mayor valor, incluida la del anfibio mexicano, están elaboradas en oro puro de un cuarto de onza. Además, cuentan con un diámetro exacto de veintitrés milímetros, una ley de 0.999 y un acabado tipo espejo que incrementa su atractivo visual. Estas características físicas hacen que sus precios alcancen grandes cotizaciones.

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Así, el valor nominal de veinticinco pesos es meramente simbólico, pues el mercado dicta su precio real con base en la pureza del material y la escasez de la emisión.

Para aquellos interesados en adquirir o valuar estas piezas, el Banco de México ha establecido una red de distribuidores autorizados a nivel nacional. Instituciones financieras como BBVA México, con sucursales específicas en la Ciudad de México y Nuevo León, figuran entre los puntos oficiales para la compra de la colección. Es recomendable acudir siempre a canales formales para evitar falsificaciones o sobreprecios injustificados en el mercado informal.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB