El proceso obligatorio para el registro de líneas móviles en México mantiene a la población a la expectativa conforme avanza el mes de junio. La medida, impulsada por las autoridades federales, exige que cada usuario vincule su identidad con su número de teléfono antes del día 30 del presente mes. Ante la lentitud del avance y el rechazo reportado por los ciudadanos en redes sociales, surge la interrogante sobre una posible extensión del plazo. En este contexto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha emitido diversos comunicados para aclarar el futuro de esta política pública y el impacto directo que tendrá en cada celular activo dentro del territorio nacional.

Las cifras oficiales reflejan un rezago significativo en el cumplimiento de esta normativa. La CRT reportó la existencia de 144 millones 131 líneas activas en el país, de las cuales, desde el inicio del registro hasta el pasado 13 de mayo, solo 38 millones, es decir, el 33.19%, habían sido vinculadas con la CURP de su titular. Esto significa que existen más de 90 millones de números pendientes de registro.

Panorama del registro de líneas móviles

La iniciativa gubernamental tiene como objetivo principal la reducción de delitos vinculados al uso indebido de las telecomunicaciones, con especial énfasis en la extorsión y el fraude telefónico . A pesar de las intenciones de seguridad nacional, una parte considerable de la ciudadanía manifiesta desconfianza frente a la entrega de información personal a las corporaciones.

Los temores sobre el manejo de datos confidenciales representan el freno principal para el avance del padrón, lo que explica la baja participación ciudadana registrada hasta la fecha.

Para cumplir con el mandato legal, las personas deben asociar su Clave Única de Registro de Población (CURP) a su línea telefónica. Este procedimiento se realiza de forma directa con las compañías proveedoras del servicio, ya sea de forma presencial o en línea.

¿Habrá más tiempo para el registro de líneas telefónicas?

Respecto a la posibilidad de aplazar la fecha límite, la postura oficial se mantiene firme y sin cambios. Los voceros del organismo regulador aseguran que está fijada la fecha límite para el próximo 30 de junio.

No obstante, fuentes internas de la industria y diversos analistas del sector de telecomunicaciones sugieren un escenario distinto a corto plazo. Aunque el discurso público rechaza la extensión, diversos medios coinciden en que el gobierno federal evaluará alternativas viables para evitar un impacto económico y social negativo derivado de una desconexión masiva de líneas.

Consecuencias de no registrar tu celular a tiempo

Si el plazo concluye sin que se anuncie una modificación oficial, las líneas no registradas enfrentarán medidas restrictivas inmediatas. A partir del 1 de julio de 2026, los números que carezcan de vinculación con la identidad de su titular sufrirán una suspensión temporal del servicio. Durante este periodo, los usuarios perderán el acceso a la red de datos móviles, la capacidad de enviar o recibir mensajes de texto y la posibilidad de realizar llamadas convencionales a otros números.

A pesar de la suspensión, el servicio no quedará bloqueado en su totalidad para los infractores. Las normativas establecen que los dispositivos mantendrán habilitadas funciones de emergencia, como la comunicación directa con el 911 y la recepción de alertas sísmicas. Asimismo, los afectados podrán contactar a su compañía telefónica para regularizar su situación de manera remota. Una vez completado el trámite pendiente, el servicio se restablecerá a la normalidad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB