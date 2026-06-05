El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, declaró que la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "son bienvenidas [...] a México", ya sea para dar conferencias o "de vacaciones".

Las declaraciones del canciller mexicano surgen luego de la polémica y controversial visita de Díaz Ayuso, durante la cual exaltó el papel de la conquista española en México y América . Ahora, Álvarez de Toledo se encuentra en el país, invitada por el empresario Ricardo Salinas Pliego . Su presencia ha generado controversia en el territorio.

Son bienvenidas: Velasco

"Cayetana, Isabel, en México estamos abiertos siempre al diálogo, al entendimiento, a la profundización de la comprensión de nuestra historia y de estas culturas, y son bienvenidas cada que deseen venir a México a dar conferencias o de vacaciones ", dijo Velasco en una conferencia de prensa que ofreció junto con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la sede de la cancillería en Ciudad de México.

"Hay una costumbre, se ha vuelto frecuente que vengan visitantes a decirnos en México, a los mexicanos quiénes somos [...] Hace unas semanas fue Isabel Díaz Ayuso, ahora fue Cayetana Álvarez, quien viene a advertirnos de estas amenazas a la soberanía que ella ve ", explicó el canciller mexicano.

Recordó que ambas han hablado de que "México es un país peligroso; sin embargo, visitan continuamente nuestro país : lo disfrutan, dan conferencias, y eso habla muy bien de México. [...] Hay países de los que uno se va y México es un país al que se vuelve", indicó.

Velasco subrayó que "la soberanía no es un concepto cualquiera" ya que "ni cinco siglos lograron borrar de estas civilizaciones tan antiguas y no es un concepto que simplemente estemos defendiendo, es un concepto que siempre va a seguir en pie para nosotros".

La reacción de Sheinbaum

El martes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las críticas lanzadas contra su administración por Álvarez de Toledo.

"Traer a una diputada española para hablar de la soberanía nacional está un poco 'kafkiano'", declaró.

La diputada conservadora española, del Partido Popular, participó en un encuentro en la Universidad de la Libertad y señaló que " la soberanía mexicana enfrenta tres amenazas internas: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia ".

Las declaraciones de Álvarez de Toledo ocurren después de que, en mayo, Díaz Ayuso viajase a México para participar en diversos actos institucionales y encuentros con sectores empresariales y políticos, para acabar denunciando un supuesto boicot y problemas de seguridad que la llevaron a cancelar parte de su agenda.

En los últimos meses, la Presidenta Sheinbaum ha dado un giro a la relación bilateral tras celebrar los gestos de autoridades españolas de reconocer los "abusos" cometidos durante la conquista.

En abril, acudió a Barcelona para encontrarse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y sumarse al bloque de países progresistas en la Cumbre por la Defensa de la Democracia, en lo que supuso la apertura de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas con Madrid tras años de tensiones.

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FF