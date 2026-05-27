El empresario y uno de los inversores más destacados a nivel global, Carlos Slim, advirtió en conferencia de prensa que el tiempo para el registro obligatorio de líneas telefónicas es insuficiente y millones de mexicanos corren el riesgo de quedarse sin llamadas, mensajes ni datos móviles.

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Durante su reciente y esperada conferencia anual del pasado 26 de mayo frente a medios de comunicación, el empresario e inversionista habló sobre el panorama actual de las telecomunicaciones. Slim solicitó formalmente a las autoridades federales que reconsideren de manera urgente los tiempos establecidos para este trámite, argumentando que el proceso avanza con demasiada lentitud y podría generar un caos sin precedentes en la comunicación diaria de la población.

El principal motivo de preocupación expresado por el empresario radica en el sector de prepago, un segmento vital que representa cerca del 80 por ciento del mercado nacional de telefonía. Mientras que los clientes con planes tarifarios de pospago ya tienen sus datos oficiales vinculados desde la firma de sus contratos, quienes compran recargas en tiendas de conveniencia enfrentan un escenario de total incertidumbre ante la falta de información clara y las evidentes dificultades técnicas del sistema gubernamental.

El impacto real para los usuarios de telefonías móviles

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció el 30 de junio de 2026 como la fecha límite inamovible para completar la integración de este padrón nacional. Sin embargo, las cifras oficiales revelan una realidad sumamente preocupante para la industria: hasta la tercera semana de mayo, faltaban por registrar aproximadamente 95.2 millones de líneas en todo el territorio nacional, una meta que parece matemáticamente imposible de alcanzar bajo el ritmo actual de 250 mil registros diarios.

Ante este crítico escenario operativo, el dueño de Grupo Carso sugirió a las autoridades regulatorias darle una "reestudiadita" a la medida para evitar afectaciones masivas a la economía y seguridad de las personas. La intención primordial no es cancelar el proyecto de tajo, sino adaptar los plazos legales a la verdadera realidad operativa del país, buscando garantizar la conveniencia tanto del cliente final como de las empresas involucradas en la prestación del servicio.

¿Qué pasará si no registras tu número a tiempo?

La estricta normativa vigente no deja lugar a dudas respecto a las severas consecuencias para los usuarios que queden rezagados en este proceso de identificación . A partir del primer minuto del 1 de julio de 2026, cualquier tarjeta SIM que no esté debidamente asociada a la Clave Única de Registro de Población (CURP) o al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del titular, quedará suspendida de forma automática y definitiva para cualquier tipo de servicio comercial.

Esta drástica suspensión implica un bloqueo total y absoluto para realizar o recibir llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto SMS y navegar por internet mediante el uso de datos móviles. La única excepción contemplada por la ley actual será el acceso irrestricto a los servicios de emergencia, como el número 911. naturales.

El intenso debate sobre la viabilidad del registro de líneas telefónicas continuará acaparando los titulares en las próximas semanas. Aún hay duda de si el gobierno federal y los reguladores escucharán la advertencia de los líderes de la industria de telecomunicaciones, o si mantendrán su postura.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS