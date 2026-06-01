El peso mexicano inicia este primer día del mes de junio con una ligera ganancia frente al dólar estadounidense.

Según datos del mercado financiero recopilados por el portal de Bloomberg alrededor de las 07:48 horas de este día, el tipo de cambio se ubica en 17.3741 pesos por dólar, lo que representa una apreciación de 0.03% con respecto al cierre de anoche, cuando rondó los 17.3591 pesos. A pesar de la cuesta abajo del dólar a nivel internacional, la moneda mexicana llegó a presentar pérdidas del 0.14 por ciento en días previos.

En las últimas 24 horas, el tipo de cambio se ha movido en un rango de 17.35 a 17.43 pesos por dólar; en cambio, en las últimas cincuenta y dos semanas su valor ha variado de los 17.08 a los 19.44 pesos.

Por su parte, el tipo de cambio del Diario Oficial de la Federación (DOF), establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.3505 pesos por dólar.

De acuerdo reportes de hace una semana, la inflación en México mostró una moderación significativa, con la inflación general desacelerándose al 4.45% y la subyacente cayendo al 4.26% entre mediados de marzo y abril de 2026.

¿Cuál es el valor de otras divisas?

Este lunes 1 de junio, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran apreciación frente al dólar. El peso mexicano es la sexta divisa mejor posicionada en su tipo de cambio; le antecede el dólar guyanés. En pérdidas, encabezan la libra y el euro.

Según datos recientes del Chicago Mercantile Exchange (CME), uno de los principales centros financieros globales para la negociación de futuros, las expectativas sobre el peso mexicano mostraron un leve repunte especulativo a favor de su apreciación.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy, 1 de junio de 2026, en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Banorte 16.10 17.70 Banamex 16.80 17.79 BBVA Bancomer 16.39 17.82 Banco Azteca 16.30 17.89

Conoce las mejores opciones para comprar y vender dólares este 1 de junio

De acuerdo con los datos mostrados anteriormente, la mañana de este 1 de junio, la mejor opción para vender dólares es Banamex, mientras que la mejor para adquirirlos es también Banamex.

Considera que la cotización del dólar fluctúa a lo largo del día debido a los factores de oferta-demanda. Si realizarás una operación financiera, te recomendamos revisar su valor con regularidad.

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AO

