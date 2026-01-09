FGR asegura más de 265 kilogramos de marihuana durante cateo en Mulegé, BCS

Autoridades federales aseguraron más de 265 kilogramos de marihuana durante un cateo realizado en un domicilio del municipio de Mulegé, Baja California Sur, como parte de una investigación relacionada con delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

La diligencia se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Libertad, luego de que la Fiscalía General de la República obtuvo una orden judicial para intervenir el predio. La acción derivó de una carpeta de investigación abierta a partir de la declaración de un imputado, quien señaló el sitio como un presunto punto de resguardo de droga y otros objetos ilícitos.

PUEDES LEER: Detienen ilegalmente en Nuevo León a el director general de Vanguardia

Durante el operativo, las autoridades decomisaron 32 paquetes de cannabis sativa, con un peso total de 265 kilos 634 gramos, además de asegurar el inmueble, el cual quedó a disposición de la autoridad federal mientras continúan las investigaciones correspondientes.

El cateo se realizó con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, Servicios Periciales, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes participaron en el aseguramiento del narcótico.

La Fiscalía Federal en Baja California Sur informó que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y determinar el origen y destino de la droga, a partir del análisis de los bienes asegurados y otras técnicas de investigación en curso.

Este operativo se suma al desplegado ayer, pero en la localidad de la comunidad Punta Pescadero, en Cabo del Este, donde se aseguró un inmueble y 17 cartuchos, esto tras una denuncia anónima que advertía de actividades ilícitas relacionada con venta de droga en esta zona.

Durante los últimos meses del 2025, autoridades en BCS reforzaron la presencia de fuerzas federales y militares en la zona norte de la entidad, en los municipios de Mulegé, Comondú y Loreto, tras el incremento de hechos violentos asociados a pugnas entre grupos vinculados al narcotráfico en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Consejo Nacional Agropecuario destaca avances del Gobierno contra el gusano barrenador

YC

