Registro de celulares: esto sucede cuando la línea telefónica es de un menor de edad

Con la implementación del nuevo padrón de telefonía en México, aprobado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), miles de usuarios en todo el país se han preguntado si esta nueva regulación también aplicará para menores de edad que cuentan con un teléfono celular propio.

Este viernes 9 de enero, el Gobierno federal, a través de la CRT, dio inicio oficialmente al registro nacional de líneas telefónicas, el cual consistirá en la vinculación de un documento oficial —como la CURP y una identificación con fotografía, principalmente el INE— de cada persona titular de una línea móvil.

Con esta medida, las autoridades buscan combatir delitos asociados al uso de teléfonos móviles, como fraudes y estafas telefónicas, al contar con un registro que permita identificar a los responsables de cada número celular.

Por ello, el trámite será obligatorio en todo el país, y la CRT advirtió que quienes no cumplan con el proceso podrían enfrentar la suspensión del servicio.

Ante este escenario, surgieron dudas sobre cómo se realizará el registro en el caso de niños y adolescentes que cuentan con una línea telefónica.

¿Los menores deberán vincular su línea telefónica?

Los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establecen que toda persona física o moral que resida en México deberá asociar a su línea móvil una identificación oficial que incluya CURP y fotografía ; de lo contrario, el servicio será suspendido.

Sin embargo, en el caso de los menores de edad, al no existir una identificación nacional con estas características —ya que el INE solo se expide a mayores de edad y el pasaporte es un documento con baja penetración en el país—, niños y adolescentes no están obligados a proporcionar directamente sus datos.

Esto no significa que la línea quede fuera del padrón nacional, sino que la responsabilidad recaerá en el padre, madre o tutor legal, quien deberá registrar la línea para evitar su cancelación.

Requisitos para vincular la línea de un menor

La CRT publicó los lineamientos a seguir para el registro de líneas pertenecientes a menores de edad:

Titularidad delegada: La línea debe estar registrada a nombre de un adulto, quien puede ostentar la titularidad de hasta 10 líneas por persona física.

Asociación del menor: Solo un usuario puede estar asociado a la línea a la vez, lo que permite que el menor de edad sea registrado como usuario, mientras el padre, madre o tutor conserva la titularidad.

¿Cuál es la fecha límite para realizar el registro?

De acuerdo con el DOF, los usuarios tendrán hasta el 30 de junio para completar este proceso. De no hacerlo, la línea será suspendida, quedando habilitada únicamente para realizar llamadas a servicios de emergencia , como el 911.

Con este nuevo padrón, el Gobierno federal busca fortalecer la seguridad y reducir los delitos cometidos a través de teléfonos móviles. Por ello, las autoridades recomiendan a padres y tutores verificar el estatus de las líneas de menores de edad y realizar el registro correspondiente dentro del plazo establecido, a fin de evitar la suspensión del servicio.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP