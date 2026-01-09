Registro de celular 2026: ¿Qué pasa si no vinculas tu línea con la CURP?

A partir de este viernes 9 de enero, todos los números de telefonía celular deben ser registrados con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de sus usuarios ante la compañía proveedora correspondiente.

El objetivo principal del Padrón de Telefonía Móvil es asociar cada línea telefónica a una persona (CURP) o empresa (RFC) legalmente constituida para eliminar el anonimato y fortalecer los mecanismos de control y seguridad en el uso de servicios móviles, muchas veces utilizados para delitos como la extorsión.

El registro es obligatorio para líneas existentes y futuras, incluidas las eSIM.

¿Qué pasa si no registro mi número de celular?

En caso de no completar el registro antes del 1 de julio, la línea telefónica será suspendida de manera temporal hasta que el proceso se realice correctamente.

Es importante señalar que la suspensión no es equivalente a una desactivación, es decir, la línea suspendida no podrá utilizar los servicios de llamadas, mensajes ni datos móviles, pero seguirá generando cargos y cobros, según el plan al que esté sujeta.

A partir de hoy, los proveedores de telefonía móvil solo podrán vender tarjetas SIM deshabilitadas, cuyo registro deberá ser completado por el usuario. EL INFORMADOR/Archivo

Paso a paso para el registro obligatorio de celulares 2026 con Telcel

De acuerdo con Telcel, el registro obligatorio de líneas móviles deberá realizarse de manera individual por cada usuario y podrá hacerse de forma presencial o en línea.

Son documentos válidos para el registro la credencial para votar (INE), el pasaporte o la CURP biométrica. Para los extranjeros el registro podrá realizarse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros. Acude a cualquier Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica o espera el mensaje que enviará cada proveedor con la liga donde podrás hacer el registro por internet. Durante el registro, cualquiera que sea la modalidad elegida, deberás ingresar tu nombre completo exactamente como aparece en tu identificación oficial, así como tu CURP. Estos datos quedarán vinculados a la línea telefónica. En la validación de forma remota será necesario tomarte una fotografía, tipo selfie, como prueba de vida. Este paso permite autenticar tu identidad y validar el documento presentado. Una vez validada la información, tu línea quedará registrada. En modalidad remota tendrás hasta tres intentos para completar el proceso; si no se logra, deberás contactar a un asesor telefónico o acudir de forma presencial. A partir del 7 de febrero de 2026 estará disponible un portal oficial para verificar si existen líneas registradas con tu CURP o, en el caso de personas morales, con RFC.

Fechas límite, suspensión del servicio y aclaraciones

El plazo máximo para registrar una línea existente será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal hasta que el usuario complete el trámite. Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.

Con información de SUN

