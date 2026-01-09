Registro de celular 2026: ¿Qué pasa si no vinculas tu línea con la CURP?

A partir de este viernes 9 de enero, todos los números de telefonía celular deben ser registrados con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de sus usuarios ante la compañía proveedora correspondiente.El objetivo principal del Padrón de Telefonía Móvil es asociar cada línea telefónica a una persona (CURP) o empresa (RFC) legalmente constituida para eliminar el anonimato y fortalecer los mecanismos de control y seguridad en el uso de servicios móviles, muchas veces utilizados para delitos como la extorsión.El registro es obligatorio para líneas existentes y futuras, incluidas las eSIM.En caso de no completar el registro antes del 1 de julio, la línea telefónica será suspendida de manera temporal hasta que el proceso se realice correctamente. Es importante señalar que la suspensión no es equivalente a una desactivación, es decir, la línea suspendida no podrá utilizar los servicios de llamadas, mensajes ni datos móviles, pero seguirá generando cargos y cobros, según el plan al que esté sujeta.De acuerdo con Telcel, el registro obligatorio de líneas móviles deberá realizarse de manera individual por cada usuario y podrá hacerse de forma presencial o en línea.El plazo máximo para registrar una línea existente será el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, todas las líneas que no estén registradas serán suspendidas de manera temporal hasta que el usuario complete el trámite. Durante la suspensión, únicamente se permitirá realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana como el 911, 089, 088 y líneas de soporte del operador.Con información de SUN