El Gobierno de México ha confirmado que el registro de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar abre mañana sus puertas logísticas para preparar la recepción de miles de solicitantes. Estos programas sociales, diseñados para brindar apoyo económico directo, iniciarán una nueva etapa de incorporación durante este mes de junio de 2026. Para que los interesados puedan completar su trámite con éxito, es fundamental conocer los requisitos, tener listos los documentos oficiales y ubicar los módulos de atención correspondientes.

La Secretaría de Bienestar anunció que esta iniciativa tiene el propósito principal de integrar a nuevos beneficiarios al padrón oficial, garantizando así la entrega de recursos económicos sin la necesidad de intermediarios financieros. Los apoyos gubernamentales se distribuyen exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, un mecanismo que busca dotar de autonomía financiera a los sectores más vulnerables de la población mexicana.

¿A quiénes va dirigido este nuevo periodo de incorporación?

Esta fase de inscripción no se limita a un solo grupo demográfico, sino que abarca dos de los programas más importantes de la actual administración federal. Por un lado, se encuentra la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a mujeres y hombres que ya han cumplido los 65 años de edad. Por otro lado, se abre la convocatoria para la Pensión Mujeres Bienestar, un apoyo específico para ciudadanas mexicanas de entre 60 y 64 años.

En cuanto a los montos asignados para el ejercicio fiscal de 2026, las autoridades han establecido cifras claras para cada sector. Los adultos mayores de 65 años recibirán un pago de 6 mil 400 pesos bimestrales. Mientras tanto, las beneficiarias del programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años obtendrán un apoyo económico de 3 mil 100 pesos cada dos meses, contribuyendo significativamente a su economía familiar.

Fechas clave y horarios de atención en los módulos

La recepción física de los expedientes se llevará a cabo oficialmente del 22 al 28 de junio de 2026. Durante esta semana, los solicitantes deberán acudir de manera presencial para entregar sus carpetas y completar el formato de incorporación al padrón oficial de beneficiarios del gobierno federal.

Los módulos de atención ciudadana operarán en un horario extendido de 10:00 a 18:00 horas en las distintas entidades del país, permitiendo que la mayor cantidad de personas pueda realizar su trámite de forma ágil y segura.

¿Cómo ubicar tu módulo del Bienestar?

Una de las dudas más frecuentes entre los aspirantes es dónde deben presentar su solicitud. Los interesados pueden consultar la ubicación exacta del módulo que les corresponde a través del portal oficial de los Programas para el Bienestar . En esta plataforma digital, se actualiza de forma constante la información de los recintos habilitados para esta jornada de inscripción en todo el territorio nacional.

Es importante destacar que el trámite es completamente gratuito y debe realizarse de manera personal, aunque las autoridades permiten registrar a una persona auxiliar que pueda realizar gestiones relacionadas con el programa en el futuro. Esta persona de confianza también deberá presentar la misma documentación requerida que el titular para quedar debidamente registrada en el sistema de la Secretaría de Bienestar.

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¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar?

Para que el proceso sea exitoso, las autoridades recomiendan a los aspirantes reunir su documentación con anticipación. El primer requisito indispensable es presentar una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial para votar, pasaporte, cartilla militar o credencial del INAPAM. Asimismo, se requiere un acta de nacimiento legible y actualizada que compruebe la identidad y nacionalidad del solicitante.

Finalmente, el expediente debe complementarse con la Clave Única de Registro de Población (CURP) en una impresión reciente, un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (como recibo de luz, agua, teléfono o predial) y un número telefónico de contacto (celular y de casa). Este último dato es crucial, ya que a través de mensajes de texto se enviarán las notificaciones sobre el estatus del trámite y la posterior entrega de la tarjeta bancaria.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB