Tras la reciente cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec, la posibilidad de rentar este histórico recinto ha desatado dudas y polémica. Descubre qué dice la ley, cuánto cuesta y si realmente puedes organizar tu fiesta aquí.

La controversia estalló recientemente en la agenda pública cuando se confirmó que la Federación Internacional de Futbol Asociación organizó una exclusiva cena de gala en el interior de este histórico inmueble de la capital.

Este acto protocolario, realizado en el marco de los preparativos oficiales para la Copa Mundial de Futbol 2026, reunió a altos funcionarios, empresarios destacados y diversas figuras del deporte internacional.

Durante su habitual conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ante los medios que el organismo deportivo internacional pagó más de un millón de pesos por el uso temporal de las instalaciones.

Sin embargo, la mandataria encendió un intenso debate nacional al sugerir abiertamente que el espacio también podría rentarse para celebraciones privadas, mencionando específicamente eventos como bodas o fiestas de quince años.

ESPECIAL/INAH

¿Qué dice el reglamento del Museo Nacional de Historia?

Las recientes declaraciones presidenciales contrastan drásticamente con los lineamientos oficiales y la normatividad vigente establecida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la protección del patrimonio.

El Museo Nacional de Historia, institución que custodia y administra el imponente inmueble, es sumamente claro y estricto respecto a las normativas de uso de todos sus espacios y terrazas. Según la información pública disponible en su sitio web oficial, el uso del recinto está restringido de manera exclusiva a la realización de eventos de carácter puramente cultural, académico o científico.

Las autoridades del museo subrayan de forma explícita en sus reglamentos que están estrictamente prohibidos los eventos sociales, fiestas privadas o reuniones empresariales de cualquier naturaleza dentro del monumento. Esto significa que, legalmente y bajo la estricta normativa actual, organizar una boda, un cumpleaños o una fiesta privada en sus instalaciones no está permitido para ningún ciudadano o empresa.

El proceso para solicitar un espacio permitido

A pesar de las fuertes restricciones para eventos sociales, si tu proyecto cumple cabalmente con el perfil cultural o académico exigido, existe un mecanismo oficial para solicitar el uso del espacio. El proceso de autorización requiere pasar por varios filtros institucionales rigurosos para garantizar que la actividad propuesta no ponga en riesgo el invaluable patrimonio histórico y cultural del país.

Los interesados en utilizar el recinto deben establecer contacto directo con el Departamento de Promoción Cultural del museo para iniciar la evaluación formal de su propuesta y verificar la viabilidad. La comunicación inicial para este trámite se realiza a través del correo electrónico oficial difusion.mnh@inah.gob.mx, donde el personal especializado atiende y canaliza todas las solicitudes formales de los ciudadanos.

En esta primera instancia de contacto, las autoridades explican detalladamente los requisitos técnicos, la disponibilidad de las áreas permitidas y el tabulador de costos vigentes para el uso del inmueble. Para mayor claridad en tu planeación, revisa los siguientes puntos clave si planeas proponer una actividad formal:

Naturaleza del evento: Asegúrate de que tu propuesta tenga un enfoque estrictamente cultural, académico o científico.

Asegúrate de que tu propuesta tenga un enfoque estrictamente cultural, académico o científico. Prohibiciones absolutas: Descarta por completo cualquier intención de realizar fiestas privadas, bodas o actos comerciales.

Descarta por completo cualquier intención de realizar fiestas privadas, bodas o actos comerciales. Contacto oficial: Dirígete únicamente a los canales institucionales del INAH para evitar fraudes o desinformación.

Dirígete únicamente a los canales institucionales del INAH para evitar fraudes o desinformación. Presupuesto requerido: Considera que las cuotas de recuperación pueden ser elevadas, recordando el pago millonario de la FIFA.

Un recinto con siglos de historia mexicana

El enorme interés nacional e internacional por utilizar este lugar no es casualidad, ya que sus antiguos muros resguardan la memoria de México desde la época virreinal hasta la actualidad. Construido originalmente en el año 1785 con el propósito de funcionar como una casa de descanso, el imponente edificio ha experimentado múltiples y profundas transformaciones a lo largo de los siglos.

Con el paso del tiempo y los cambios políticos, sus instalaciones han servido como colegio militar, residencia imperial de Maximiliano de Habsburgo, hogar presidencial y, finalmente, sede del actual museo. Hoy en día, mientras los especialistas defienden celosamente su incalculable valor patrimonial, el debate público sobre quién y bajo qué condiciones puede utilizar este monumento histórico sigue más abierto que nunca.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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