CURP Biométrica en 2026: ¿Es posible tramitarla en línea?

El inicio de 2026 marca una nueva etapa en los sistemas de identificación en México con la llegada de la CURP Biométrica, un documento que incorpora datos como huellas digitales, fotografía y firma electrónica.

Su implementación, que comenzó de forma piloto, ha despertado inquietudes sobre la manera correcta de tramitarla, la posibilidad de hacerlo en línea y los requisitos necesarios para obtenerla. La respuesta corta es clara, pero el proceso tiene matices importantes que conviene conocer.

¿Se puede tramitar en línea?

Aunque muchas personas esperaban que este nuevo documento pudiera gestionarse de forma digital, la CURP Biométrica no puede tramitarse completamente en línea. De acuerdo con el Registro Nacional de Población, la razón principal es técnica y de seguridad, ya que la captura de datos biométricos requiere la presencia física del solicitante para garantizar la autenticidad de la información.

Según el propio Renapo, el trámite debe realizarse de manera presencial en los módulos de atención habilitados, donde se toman las huellas digitales, la fotografía y la firma electrónica bajo protocolos estandarizados. Lo único que puede hacerse a distancia es la programación de la cita, la cual se genera a través del portal oficial del organismo.

Este paso previo permite reducir tiempos de espera y ordenar la atención en los módulos, pero no sustituye la comparecencia personal.

Este enfoque coincide con estándares internacionales. De acuerdo con el programa ID4D del Banco Mundial, los sistemas de identificación biométrica confiables requieren capturas presenciales para evitar fraudes y suplantación de identidad, especialmente en documentos que buscan tener validez oficial a nivel nacional.

Requisitos y dónde realizar el trámite en 2026

Para obtener la CURP Biométrica es necesario presentar documentación básica que permita validar la identidad del solicitante antes de la captura de los datos biométricos. El Renapo establece como indispensables:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente como la credencial para votar o el pasaporte.

CURP certificada.

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo para notificaciones.

Una vez reunidos los documentos y generada la cita en línea, el interesado debe acudir al módulo correspondiente.

Desde el 8 de enero de 2026, el Registro Nacional de Población abrió puntos de atención en distintas entidades del país. En el caso de la Ciudad de México, el trámite se realiza en las oficinas centrales del Renapo ubicadas en la colonia Juárez, donde personal capacitado guía todo el proceso.

La incorporación de datos biométricos busca fortalecer la seguridad y confiabilidad de la identidad de las personas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los sistemas de identificación que integran biometría reducen errores administrativos y mejoran el acceso a servicios públicos, siempre que se implementen con marcos claros de protección de datos.

