Registro de celulares: motivos por los que pueden negar el alta de tu número

Como parte de una nueva medida de seguridad impulsada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el pasado 9 de enero dio inicio el registro obligatorio de teléfonos celulares en México.

Con este nuevo padrón de telefonía, las autoridades buscan combatir delitos relacionados con el uso de líneas móviles, como estafas y fraudes.

La iniciativa plantea la vinculación directa de una identificación oficial con cada número telefónico, lo que permitiría identificar con mayor facilidad a las personas que utilizan los servicios de telefonía móvil.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), c ualquier persona física o moral que cuente con una línea celular deberá realizar el registro ; de lo contrario, enfrentará sanciones que podrían afectar el funcionamiento de su servicio.

Para facilitar el proceso, compañías telefónicas como Telcel, AT&T y otras operadoras pusieron a disposición de sus usuarios distintas alternativas para completar el trámite.

¿Cómo vincular tu número de teléfono?

La asociación de la línea podrá realizarse de forma presencial en los centros de atención de cada compañía, mediante una llamada telefónica con un asesor o, de manera más sencilla, en línea a través del sitio web oficial del proveedor.

Para completar el registro, se requiere la siguiente documentación:

Nombre completo, tal como aparece en la identificación oficial.

CURP, la cual puede consultarse en https://www.gob.mx/curp/

Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar (INE), pasaporte o Documento Nacional de Identidad, incluida la CURP biométrica.

Cabe destacar que cada usuario podrá registrar hasta 10 números telefónicos, en caso de contar con más de un dispositivo.

No obstante, las empresas telefónicas advirtieron que existen ciertos motivos por los cuales algunas personas podrían no completar el registro de manera exitosa en línea. A continuación, se detallan las causas más comunes.

Causas por las que tu número podría no ser aceptado en el registro en línea

De acuerdo con las compañías de telefonía, estos son algunos escenarios que impedirían vincular una línea por internet:

No contar con una identificación oficial vigente con fotografía.

Que la CURP proporcionada no coincida con los datos de la identificación oficial.

Que la CURP no esté certificada por el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Que la página de registro se encuentre saturada al momento de realizar el trámite, situación que se presentó durante las primeras horas del proceso, aunque no necesariamente ocurre todos los días.

La CRT precisó que los usuarios tendrán hasta tres oportunidades para completar el registro en línea ; en caso de no lograrlo, deberán acudir de manera obligatoria a un centro de atención presencial.

¿Qué pasa si no vinculas tu número de teléfono?

Las autoridades establecieron como fecha límite el 30 de junio de 2026 para cumplir con este requisito. Las líneas que no estén registradas antes de ese plazo serán suspendidas y solo podrán utilizarse para realizar llamadas de emergencia.

Es fundamental que los usuarios revisen con anticipación su documentación y realicen el trámite dentro del plazo establecido para evitar la suspensión del servicio y complicaciones posteriores.

