Registro de celulares con la CURP: ¿Qué es la prueba de vida y por qué hay controversia con este requisito para la vinculación en línea?

El registro obligatorio de líneas telefónicas aún es un tema muy consultado en redes sociales ya que los mexicanos tienen hasta el 30 de junio del 2026 para hacer este procedimiento que busca actualizar la información de los usuarios de telefonía móvil y reforzar los controles de seguridad para frenar delitos como fraudes y extorsiones cometidos desde números no identificados.

El trámite puede realizarse en línea, directamente en las plataformas de las compañías telefónicas, sin necesidad de acudir a centros de atención; sin embargo, Telcel pide una "prueba de vida" como requisito extra para terminar con la vinculación y este detalle aumentó la desconfianza entre los usuarios debido a que, sostienen, existe la posibilidad de que no sólo sus datos, sino la imagen de su rostro se vea vulnerada... ¿pero qué es la prueba de vida?

¿Qué es la prueba de vida que piden para vincular tu número de celular?

Uno de los puntos que más dudas ha generado es la llamada “prueba de vida”, solicitada por operadores como Telcel durante el registro digital.

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Este requisito consiste en tomarse una fotografía tipo selfie, la cual el sistema utiliza para verificar que la persona que realiza el trámite es realmente el titular de la línea y evitar suplantaciones de identidad.

Como no se trata de una fotografía simple, sino de un pequeño video en el que las personas deben mostrar su cara desde distintos ángulos, el temor del uso de la imagen se volvió una preocupación real con el paso de los meses, sobre todo porque el uso de herramientas de Inteligencia Artificial está en auge.

¿Por qué hay polémica con la prueba de vida en el registro de los números de teléfono?

La polémica en torno a la implementación de la llamada "prueba de vida" para registrar una línea de teléfono celular genera un intenso debate debido al delicado equilibrio entre la seguridad pública y los derechos digitales de los ciudadanos.

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Aunque el Gobierno de México y las telefónicas han asegurado en varias ocasiones que los datos personales de los usuarios están a salvo, lo cierto es que los biométricos como una selfie del rostro o la huella no se pueden cambiar a diferencia de las contraseñas o las identificaciones. Si la base de datos del gobierno o de las compañías telefónicas sufre un hackeo, el riesgo de suplantación de identidad para los ciudadanos es de por vida.

Debido a esto, millones de personas aún dudan en vincular su teléfono; la fecha límite es el 30 de junio del 2026 y, sin embargo, la opinión popular es clara: en la balanza entre la pérdida de la línea con todos los servicios o comprometer sus datos personales, claramente la primera opción gana... ¿habrá una prórroga para la vinculación?

JM