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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 23 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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