Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 23 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 27 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 28 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla