¿Hay llamada de confirmación cuando vinculas tu número con la CURP en línea?

Los pasos para completar el registro obligatorio de líneas telefónicas continúa generando dudas entre los usuarios que no han acatado la medida implementada por el Gobierno Federal que busca reforzar los controles de seguridad en los servicios de telecomunicaciones confirmando la identidad de los clientes para proteger sus cuentas y reducir los delitos de extorsión y fraude.

En ese sentido, el objetivo de este trámite es asociar los números telefónicos con la identidad de su titular por medio de la Clave Única de Registro (CURP) y una identificación vigente, a través de sencillos pasos para mantener el número activo, dependiendo de la compañía telefónica.

Entre toda la polémica que ha generado el registro, algunos usuarios han alertado sobre una llamada que reciben de una supuesta verificación para completar dicho trámite. Ante ello, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) especificó que las compañías no realizan llamadas de confirmación.

Las autoridades han establecido como fecha límite el 30 de junio, por lo que los usuarios cuentan con pocos días para completar el procedimiento y evitar posibles restricciones en su servicio de telefonía.

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¿Cómo vincular tu número de celular en línea sin salir de tu casa?

Es importante aclarar que el trámite de registro de celulares también puede realizarse de manera física, directamente en sucursales y mediante las plataformas digitales habilitadas por cada operador telefónico siguiendo los siguientes pasos:

Entra al portal de tu compañía telefónica con la CURP , una identificación oficial vigente a la mano e ingresa tu número .

, una oficial vigente a la mano e ingresa tu . Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad usando la cámara de tu celular y siguiendo las instrucciones en pantalla.

y siguiendo las instrucciones en pantalla. Finalmente te llegará un mensaje de confirmación y ¡Listo! El registro quedará completado.

JM