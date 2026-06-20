¿Te quedarás sin WhatsApp? Los riesgos de no registrar tu celular con CURP antes de julio

El tiempo se agota para millones de usuarios en México. Si no vinculas tu línea telefónica con tu identidad oficial antes del 30 de junio de 2026, tu celular podría quedar inservible para llamadas y mensajes, afectando tu comunicación diaria, tus aplicaciones bancarias y tu acceso a redes sociales.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha sido sumamente clara respecto a esta nueva disposición oficial que rige en todo el país. A partir del 1 de julio de 2026, comenzará la suspensión gradual y obligatoria de los servicios para aquellas líneas que no hayan completado el trámite de vinculación con la CURP (Clave Única de Registro de Población).

Esta medida gubernamental tiene como objetivo principal combatir delitos graves que aquejan a la sociedad, tales como la extorsión telefónica, el secuestro virtual y el fraude digital. Al eliminar el anonimato en las líneas de prepago y pospago, las autoridades de seguridad buscan garantizar un entorno digital mucho más seguro y rastreable para toda la población en el territorio nacional.

¿Qué servicios perderás si no registras tu línea telefónica?

En caso de no registrar su línea telefónica, el usuario estará totalmente imposibilitado para realizar o recibir llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto (SMS) tradicionales y utilizar sus datos móviles para navegar por internet o usar aplicaciones.

Además de la incomunicación básica, el bloqueo de la línea afectará directamente tu identidad digital y tu seguridad financiera. Sin acceso a la red celular, será imposible recibir los códigos de verificación de dos pasos (SMS) necesarios para acceder a plataformas de banca móvil, correos electrónicos institucionales o aplicaciones de mensajería instantánea de uso diario como WhatsApp y Telegram.

A pesar de las severas restricciones impuestas, los dispositivos que queden suspendidos mantendrán habilitadas las llamadas de emergencia al número 911. Asimismo, los usuarios podrán seguir recibiendo las alertas sísmicas o meteorológicas oficiales por razones de protección civil, garantizando así la seguridad básica de la ciudadanía ante cualquier eventualidad o desastre natural.

¿Habrá prórroga oficial por parte de las compañías telefónicas?

Ante la incertidumbre generalizada y el alto volumen de líneas que aún permanecen sin registrar, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó recientemente en conferencia de prensa que el 25 de junio se brindarán más detalles sobre el avance del padrón. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial que modifique la fecha límite inamovible del 30 de junio.

No obstante, en la práctica existe una especie de prórroga no oficial gracias a las políticas internas de reciclaje de líneas de las operadoras de telecomunicaciones. La ley vigente contempla un periodo de gracia de 120 días hábiles antes de la cancelación definitiva, tiempo en el cual el número permanece suspendido, pero es recuperable si el titular completa el trámite de identificación.

Cada compañía telefónica maneja sus propios plazos de inactividad antes de reasignar un número perdido a un nuevo cliente en el mercado. Por ejemplo, la empresa Movistar reutiliza las líneas tras 180 días de inactividad, Telcel lo hace a los 246 días, y la operadora AT&T espera hasta 365 días sin recargas ni actividad para reciclar la numeración y asignarla a otro chip.

¿Cómo registrar tu línea telefónica?

El proceso de registro es totalmente gratuito, rápido y puede realizarse tanto en las plataformas en línea como en los centros de atención a clientes físicos de tu operadora preferida.

Verifica tu estatus actual: Consulta directamente en la página web oficial o en la aplicación móvil de tu compañía si tu número ya se encuentra asociado correctamente a tu identidad.

Consulta directamente en la página web oficial o en la aplicación móvil de tu compañía si tu número ya se encuentra asociado correctamente a tu identidad. Ten tus documentos a la mano: Para agilizar el trámite, necesitarás contar con tu identificación oficial vigente (como la credencial del INE) y tu clave de registro poblacional actualizada.

Para agilizar el trámite, necesitarás contar con tu identificación oficial vigente (como la credencial del INE) y tu clave de registro poblacional actualizada. Cuidado con las líneas empresariales: Si tu línea es corporativa o pertenece a un negocio, el registro no se hace con datos personales, sino que debe realizarse mediante el RFC de la empresa y los datos del representante legal.

Si tu línea es corporativa o pertenece a un negocio, el registro no se hace con datos personales, sino que debe realizarse mediante el RFC de la empresa y los datos del representante legal. Asiste a un centro de atención: Si tienes dudas con el proceso digital o la plataforma presenta fallas, acude físicamente a una sucursal autorizada antes de que terminen los plazos y se saturen los sistemas.

Si tienes dudas con el proceso digital o la plataforma presenta fallas, acude físicamente a una sucursal autorizada antes de que terminen los plazos y se saturen los sistemas. No dejes pasar el tiempo confiando en el reciclaje: Aunque existan periodos de gracia por inactividad en las operadoras, recuerda que la suspensión del servicio de llamadas y datos será inmediata al iniciar el mes de julio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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