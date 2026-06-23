Martes, 23 de Junio 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Cancún para este martes 23 de junio prevé que estará con nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 9% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 27 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 28 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 30 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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