Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 23 de junio anticipa que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23

Jueves 25 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

