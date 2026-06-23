Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 23 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 23 de junio anticipa que estará con algo de nubes con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Miércoles 24 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 23Jueves 25 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Sábado 27 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Lunes 29 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Martes 30 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Chapala