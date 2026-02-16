Registro a Pensión Bienestar inicia HOY: calendario, requisitos, documentos y módulos

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de este lunes 16 de febrero se habilitará el registro de nuevas personas beneficiarias para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

La semana pasada, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria indicó que el registro comenzará la próxima semana y se realizará de forma escalonada, de acuerdo con un calendario por letra inicial del primer apellido.

El trámite se llevará a cabo en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. No obstante, las personas que tengan alguna dificultad para acudir presencialmente al registro podrán solicitar una visita domiciliaria comunicándose directamente a la Línea del Bienestar.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar febrero 2026

De acuerdo con la funcionaria, el registro se llevará a cabo del lunes 16 al domingo 22 de febrero, en el siguiente orden:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R,

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: todas las letras

Domingo 22 de febrero: todas las letras

El registro se llevará a cabo del lunes 16 al domingo 22 de febrero. ESPECIAL

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Bienestar?

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:

Tener 65 años cumplidos.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana.

Pensión Mujeres Bienestar

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Pensión Bienestar en febrero 2026?

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial Inapam o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto (celular y de casa)

El trámite se llevará a cabo en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. ESPECIAL

¿Cómo ubicar tu módulo para el registro de la Pensión Bienestar?

Las personas interesadas en recibir el apoyo pueden consultar el módulo de registro más cercano a su domicilio en la página web de la Secretaría del Bienestar.

Ingresa al sitio https://www.gob.mx/bienestar Da clic en el cartel que dice "Ubica tu módulo" Selecciona el estado donde vives Selecciona tu municipio Da clic en "no soy un robot" Clic en "buscar"

Con estos pasos, el sitio desplegará la dirección exacta del módulo al que deberás acudir con tus documentos.

¿De cuánto es el pago de la Pensión Bienestar?

Desde el primer mes de 2026, los programas del Bienestar registran un incremento en sus montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.

Así quedan los pagos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

