Registro a Pensión Bienestar inicia HOY: calendario, requisitos, documentos y módulos

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que a partir de este lunes 16 de febrero se habilitará el registro de nuevas personas beneficiarias para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.La semana pasada, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria indicó que el registro comenzará la próxima semana y se realizará de forma escalonada, de acuerdo con un calendario por letra inicial del primer apellido.El trámite se llevará a cabo en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. No obstante, las personas que tengan alguna dificultad para acudir presencialmente al registro podrán solicitar una visita domiciliaria comunicándose directamente a la Línea del Bienestar.De acuerdo con la funcionaria, el registro se llevará a cabo del lunes 16 al domingo 22 de febrero, en el siguiente orden:Lunes 16 de febrero: A, B, CMartes 17 de febrero: D, E, F, G, HMiércoles 18 de febrero: I, J, K, L, MJueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R,Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 21 de febrero: todas las letrasDomingo 22 de febrero: todas las letras Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores:Pensión Mujeres Bienestar Las personas interesadas en recibir el apoyo pueden consultar el módulo de registro más cercano a su domicilio en la página web de la Secretaría del Bienestar.Con estos pasos, el sitio desplegará la dirección exacta del módulo al que deberás acudir con tus documentos.Desde el primer mes de 2026, los programas del Bienestar registran un incremento en sus montos, con el objetivo de que mantengan su valor real frente a la inflación.Así quedan los pagos:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB