Desde el pasado 14 de febrero, autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Edomex encendieron los protocolos del Hoy No Circula. Sin embargo, a a solo 16 horas de haber levantado las restricciones vehiculares establecidas este pasado fin de semana a raíz de las malas condiciones de la calidad del aire en el Valle de México; la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó nuevamente la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Además, la CAMe informó que a las 17:00 horas de este 15 de febrero se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 partes por billón (PPB) en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

Por todo lo anterior, este lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación —en horario de las 05:00 a las 22:00 horas— los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9; y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Frente a este escenario y para que el Hoy No Circula nunca te tome por sorpresa, en esta nota te contamos cómo revisar el calendario de circulación de tu auto para los próximos seis meses.

¿Cómo checar cuándo no circula mi auto?

Los pasos para saber si tu auto circulará o no por las calles son muy sencillos; solo basta con que entres al siguiente enlace oficial y llenes con la información requerida:

Tipo de holograma

Último dígito de la placa

Una vez llenados los datos, deberás picar en “consultar” para que el calendario del lado derecho te muestre las fechas en las que tu auto no tendría que circular.

