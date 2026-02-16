Por la tarde del pasado 15 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis de la Ciudad de México (CAMe) publicó el inicio de la Fase I de la contiengencia. Aunado a eso, autoridades notificaron el inicio de la implementación del Doble Hoy NO Circula.Hoy, te compartimos la calidad del aire en la capital del país y los datos sobre vehículos que podrán circular por la ciudad y lo que deberán permanecer detenidos.La cuenta Calidad del Aire de la Ciudad de México publicó los datos desde su página de internet con las siguientes cifras:Deberán suspender su circulación este 16 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas, vehículos que cumplan las siguientes características:Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente, cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF