Por la tarde del pasado 15 de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis de la Ciudad de México (CAMe) publicó el inicio de la Fase I de la contiengencia . Aunado a eso, autoridades notificaron el inicio de la implementación del Doble Hoy NO Circula.

Hoy, te compartimos la calidad del aire en la capital del país y los datos sobre vehículos que podrán circular por la ciudad y lo que deberán permanecer detenidos .

Calidad del aire en CDMX 16 de febrero de 2026

La cuenta Calidad del Aire de la Ciudad de México publicó los datos desde su página de internet con las siguientes cifras:

El Índice AIRE Y SALUD se califica como MALO

Nivel de reisgo: Alto

Contminantes presentes en el ambiente: PM 2.5

UAM Xochimilco: MALA | Alto | PM 2.5

Alcaldía Miguel Hidalgo: BUENO | Bajo | O3, NO2, SO2 y CO

Hospital General de México: BUENO | Bajo | O3, NO2, SO2 y CO

Alcaldía Benito Juárez: BUENO | Bajo | O3, NO2

Tláhuac: BUENO | Bajo | O3, NO2, CO y PM 10

Alcaldía Gustavo A. Madero: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Merced: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

UAM Iztapalapa: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Pedregal: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Centro de Ciencias de la Atmósfera: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Ajusco Medio: ACEPTABLE | Moderado | PM 2.5

Doble Hoy NO circula | 16 de febrero de 2026

Deberán suspender su circulación este 16 de febrero, en horario de 05:00 a las 22:00 horas , vehículos que cumplan las siguientes características:

Con holograma de verificación 2

Los autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6

Además, habrá restricciones a la circulación del 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON; los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 06:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Vehículos EXENTOS del Doble Hoy NO Circula

Los vehículos exentos serán los eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento . También podrán circular los autos que porten holograma 0 o 00 vigente , cualquiera que sea su uso, sin importar la entidad federativa donde estén matriculados si cuentan con engomado diferente al color amarillo y terminación de placa 5 o 6.

