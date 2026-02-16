Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la tercera Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que llevó a la implementación del programa Hoy No Circula. En este escenario, aquí te decimos qué autos sí pueden circular este lunes 16 de febrero.

El programa de Hoy No Circula tiene el objetivo de controlar la emisión de gases contaminantes provenientes de vehículos automotores, especialmente cuando estos se encuentran en estados críticos, es decir, cuando se presenta una contingencia ambiental. La determinación corresponde a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), organismo que opera en los estados antes mencionados.

Con la Fase 1 se activa el Doble Hoy No Circula, lo que significa que más unidades tendrán que suspender su circulación.

¿Qué autos sí circulan este lunes 16 de febrero?

Los siguientes automóviles quedan exentos de la medida el día de hoy:

Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos que cuentan con matrícula ecológica

Vehículos con holograma tipo "exento"

Vehículos con holograma "00" y "0", mientras el engomado y la terminación de placa sea distinto a Amarillo, terminaciones de placa 5 y 6.

Vehículos de uso particular que requieren un uso urgente para atender una emergencia médica

Taxis solo pueden circular de 5:00 a 10:00 horas, a menos que sean requeridos para auxiliar a la población

Vehículos de servicios urbanos, es decir, aquellos necesarios para la atención de emergencias, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Unidades de personas con discapacidad que cuenten con el permiso que las exenta del Hoy No Circula, el Holograma o placas de Discapacidad.

Transporte escolar y de personal

Transporte de residuos y materiales peligrosos

Motocicletas exentan la fase 1

Unidades de servicio público de pasajeros y turismo

Carrozas fúnebres

¿Por qué se activa la Fase 1 de contingencia ambiental?

La Zona Metropolitana del Valle de México se compone de la Ciudad de México y 60 municipios colindantes, donde habitan cerca de 20 millones de personas. Las autoridades activan la contingencia ambiental cuando el índice de calidad del aire supera el máximo permitido, es decir, 150 puntos.

La tercera contingencia ambiental por ozono ocurre tras la del 8 de enero y la del pasado 12 de febrero, la cual se extendió hasta el sábado, cuando se suspendió.

En un comunicado publicado el día de ayer, la Came informó que a las 17:00 hora local "se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA)".

El organismo explicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los análisis meteorológicos más recientes, indicó que "la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, mismo que se impone como reemplazo del que ayer se retiró".

"Y aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 grados Celsius. La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono" , agregó.

Además de la activación del Doble Hoy No Circula, se recomienda a la población no exponerse a los picos de contaminación, evitando realizar actividades físicas al exterior, sobre todo entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Con información de EFE

