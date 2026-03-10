Reforma electoral avanza en comisiones; requerirá mayoría calificada en el pleno

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 45 votos a favor y 39 en contra.

El proyecto obtuvo respaldo únicamente de legisladores de Morena, mientras que los diputados del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

La propuesta del Ejecutivo logró avanzar en comisiones al requerir únicamente mayoría simple. Sin embargo, cuando sea debatida en el pleno de la Cámara de Diputados necesitará mayoría calificada, equivalente a 334 votos. Sin el respaldo de sus aliados, Morena alcanzaría 253 votos favorables si asisten todos sus legisladores, por lo que se anticipa que la iniciativa sea rechazada.

Durante la discusión del dictamen, las distintas fuerzas políticas —incluidos partidos que suelen acompañar a Morena— manifestaron su rechazo a la reforma. El diputado Ricardo Astudillo (PVEM) solicitó realizar cambios al proyecto presentado por el Ejecutivo.

"A pesar de coincidir en varios puntos de la reforma constitucional, en esta ocasión no podemos acompañar el dictamen, precisamente, porque consideramos que la propuesta puede fortalecerse para asegurar condiciones de igualdad en la competencia democrática, lo decimos con respeto, responsabilidad institucional y con la convicción de que las reformas electorales siempre pueden perfeccionarse mediante el diálogo", dijo.

En su turno, el diputado Pedro Vázquez (PT) afirmó que su partido ha "sido objeto de un linchamiento mediático en estos últimos días, por defender una postura no de mezquindad, no de privilegios, no de cuotas ni de cuates, sino por defender espacios para las voces minoritarias".

"Nuestro grupo parlamentario del Partido de Trabajo nos apartamos del dictamen que se nos presenta, toda vez que consideramos que aún no están agotadas todas las posibilidades, ni cerradas todas las puertas para que este movimiento de la cuarta transformación siga creciendo al lado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", expresó.

YC