Sheinbaum coordina acciones en 61 municipios para reducir delitos

A dos semanas del abatimiento de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a 61 municipios del país que registran altos índices delictivos a sumarse a una estrategia orientada a fortalecer la seguridad mediante programas sociales, acciones educativas y obras de infraestructura enfocadas en atender las causas de la violencia.

La iniciativa plantea la colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales. Entre las acciones previstas se encuentran la construcción de preparatorias, la habilitación de espacios deportivos y culturales, el mejoramiento del alumbrado público, la implementación de programas sociales y el desarrollo de proyectos de infraestructura urbana dirigidos principalmente a jóvenes y a la recuperación del tejido social.

Según explicó Raúl Armando Quintero Martínez, director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la estrategia involucra a 17 dependencias del Gobierno federal y contempla recursos extraordinarios adicionales a programas ya existentes, los cuales serán sometidos a evaluación hacia finales de 2026.

"Se busca no sólo disminuir los delitos, sino también la percepción de inseguridad mediante la recomposición del tejido social", explicó el funcionario.

Destacan avances en materia de seguridad

Alcaldes que participaron en el encuentro respaldaron la estrategia federal y destacaron avances locales en materia de seguridad. El presidente municipal de General Escobedo, Andrés Mijes, señaló que su administración ha destinado cerca de 4 mil millones de pesos a seguridad pública, con énfasis en fortalecer una policía cercana a la ciudadanía y no únicamente reactiva.

Por su parte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, afirmó que en su municipio se ha logrado una reducción de 37% en la incidencia delictiva, incluidos homicidios, y adelantó que colaborarán con cualquier propuesta federal que contribuya a disminuir la violencia.

Desde Acapulco, la alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que los niveles de violencia han disminuido de manera significativa gracias a la coordinación con autoridades federales y estatales, y subrayó que la seguridad debe abordarse desde múltiples factores, no sólo mediante acciones policiales.

En tanto, el edil de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, indicó que en ese municipio fronterizo la violencia ha bajado cerca de 40%, y explicó que la reunión permitió revisar el fortalecimiento y cumplimiento de la estrategia de seguridad.

La presidenta municipal de Ecatepec de Morelos, Azucena Cisneros Coss, destacó que en los 15 municipios mexiquenses con mayores índices delictivos opera un esquema de coordinación federal encabezado por un general de la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con autoridades estatales y comisarías locales.

A la reunión también acudió Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y viuda de Carlos Manzo, quién era edil del territorio, asesinado en noviembre del año pasado.

YC