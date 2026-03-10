Reforma electoral avanza en la Cámara de Diputados sin respaldo de aliados

La reforma electoral promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum avanzó en la Cámara de Diputados luego de ser aprobada en comisiones , aunque sin el respaldo de legisladores del Partido del Trabajo (PT) ni del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante la discusión, la iniciativa logró salir adelante con el voto de la mayoría en comisiones, pese a que los dos partidos que suelen ser aliados del bloque oficialista decidieron no acompañar el proyecto en esta etapa del proceso legislativo.

La propuesta forma parte del paquete de cambios que busca modificar distintos aspectos del sistema electoral mexicano y aún deberá continuar su camino legislativo dentro de la Cámara baja antes de ser discutida en el pleno.

El avance de la reforma marca un nuevo episodio en el debate político sobre las reglas electorales en el país, mientras las distintas fuerzas políticas analizan sus alcances y posibles ajustes antes de su eventual aprobación definitiva.

En breve más información…

EE