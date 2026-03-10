México tendrá monedas conmemorativas del Mundial 2026; características y cuándo salen

Este 10 de marzo a través del Diario Oficial de la Federación se dieron a conocer los detalles y características de tres monedas conmemorativas para la Copa del Mundo de la FIFA.

El decreto oficial menciona las características de las mismas, serán tres, con diferente valor, medida y material.

¿Cómo serán las monedas conmemorativas?

La primera que se menciona es la del valor de 25 pesos mexicanos , la cual contará con una forma circular y con un diámetro de 23 milímetros.

Los cuños que estarán en el anverso será el escudo nacional con un relieve escultórico y está contando en la parte superior con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando así un semicírculo, el marco será liso.

En la parte del reverso contará con el diseño que determine el Banco de México, que estará relacionado con la Copa del Mundo y deberá contar con la denominación “$25” y la ceca de la Casa de la Moneda de México “Mo”.

La segunda moneda escrita en el decreto oficial, es la del valor de 10 pesos mexicanos , la cual de la misma manera que la anterior mencionada, será de una forma circular, pero esta contará con un diámetro de 40 milímetros.

Esta moneda contará con los cuños similares a la de 25 pesos mexicanos en el anverso de esta, el cambio se encontrará en el reverso de la misma mencionada, la denominación de “$10”, la ceca de la Casa de la Moneda de México “Mo”, también deberá de estar incluida.

Y por último de esta trilogía de monedas, se encuentra la de 20 pesos mexicanos, que de la misma manera a la que ya se encuentra en circulación, esta será de una forma dodecagonal, con un diámetro de 30 milímetros.

X / @DOF_SEGOB

La composición de esta cambia, a diferencia de sus antecesoras, para ser una moneda bimetálica con dos aleaciones, una para la parte central de alpaca plateada que está compuesta de la siguiente manera: 65% cobre, 10% níquel y 25% zinc. La parte del anillo perimetral será una aleación de bronce-aluminio, que está compuesta de la siguiente manera: 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel.

Los cuños serán iguales a las dos anteriores, con los mismos cambios mencionados en el reverso de esta, denominación de “$20”, los elementos de seguridad y la ceca de la Casa de la Moneda de México “Mo”. El canto de las tres será estirado.

Los diseños oficiales que tendrán las monedas en su reverso, que estarán a cargo del Banco de México, aún no se han revelado, pero contarán a partir del día de hoy con la publicación del decreto oficial con noventa días naturales para realizarlos. Y estas se empezaran a acuñar a partir de los treinta días naturales a la fecha que se determinen los diseños para las tres monedas conmemorativas.

Con información del DOF.

AR