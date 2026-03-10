INAPAM: Farmacias con descuento para adultos mayores en marzo 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público enfocado en brindar apoyo a personas de 60 años y más, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos programas y beneficios.

Estos apoyos incluyen descuentos de hasta 50% en servicios como transporte, ropa, alimentos, actividades recreativas y culturales, y salud. En este sentido, el acceso a medicamentos y servicios médicos con precios reducidos representa uno de los beneficios más importantes que ofrece en México la credencial del INAPAM.

Durante marzo de 2026, distintas cadenas de farmacias y establecimientos con área farmacéutica continúan otorgando descuentos especiales a las personas de 60 años o más que presenten esta identificación oficial.

Según información del propio instituto y del Directorio de Beneficios vigente, los adultos mayores registrados en el INAPAM pueden obtener reducciones en el costo de medicamentos, artículos de salud e incluso en consultas médicas dentro de establecimientos participantes. Estos acuerdos forman parte de una estrategia orientada a aliviar la carga económica de este sector de la población y mejorar el acceso a tratamientos y servicios de atención médica.

Farmacias que aplican descuentos con credencial INAPAM

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores mantiene convenios con diversas cadenas farmacéuticas y tiendas de autoservicio en todo el país, con el objetivo de ofrecer precios preferenciales a quienes cuentan con la credencial vigente.

Entre las principales farmacias que brindan descuentos durante marzo de 2026 destacan:

Farmacias Similares: ofrecen una rebaja del 10% en medicamentos.

Farmacias San Pablo: aplican 10% de descuento en productos farmacéuticos.

Farmacias Aurrera: brindan 7% de descuento en artículos de farmacia.

Farmacias Walmart y Sam’s Club: manejan 5% de descuento en medicamentos seleccionados.

Farmacias de Descuentos (Aguascalientes): otorgan 10% de descuento en compras de farmacia.

Farmacias María de los Ángeles Angulo Gaxiola (Baja California): cuentan con 5% de descuento para adultos mayores.

Farmacia Farmacorama (Baja California Sur): aplica 10% de descuento en productos farmacéuticos.

Farmacia Medi-ca (Campeche): ofrece 10% de descuento en medicamentos.

Farmacia Regalo de Dios (Chiapas): brinda descuentos que pueden alcanzar hasta el 50% en ciertos productos.

Requisitos para acceder al beneficio

Para obtener el descuento en medicamentos o artículos de farmacia, las personas adultas mayores deben presentar la credencial original del INAPAM al momento de realizar el pago. El documento debe encontrarse vigente y en condiciones legibles para que el personal del establecimiento pueda validar su autenticidad.

Asimismo, se recomienda avisar al cajero o al personal de farmacia que se hará uso del beneficio antes de finalizar la compra, ya que en algunos establecimientos el descuento debe aplicarse desde el inicio de la transacción.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar previamente los descuentos disponibles y llevar siempre su credencial INAPAM, ya que los convenios pueden actualizarse o modificarse a lo largo del año.

YC