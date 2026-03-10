Aureliano Hernández Palacios es designado titular de la Auditoría Superior de la Federación

La Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cargo que asumirá tras la salida de David Rogelio Colmenares Páramo el próximo 15 de marzo.

La elección se realizó luego de que la Comisión de Vigilancia de la ASF presentara una terna respaldada por todas las fuerzas políticas, integrada por Hernández Palacios, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures. En la votación del pleno, Hernández Palacios obtuvo 472 votos, con lo que fue designado para encabezar el órgano fiscalizador durante un periodo de ocho años .

Economista originario de Xalapa, Veracruz, Hernández Palacios forma parte de la ASF desde 2018, donde se desempeñó como director general de Auditoría del Gasto Federalizado. Posteriormente fue nombrado auditor especial en esa misma área en 2025. Antes de incorporarse al organismo encargado de revisar las cuentas públicas del gobierno federal, trabajó como director general de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

Su entorno familiar también ha estado ligado al servicio público . Su padre, Fernando Aureliano Hernández Palacios, fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su etapa como jefa de Gobierno capitalina, mientras que su abuelo, Aureliano Hernández Palacios, fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.

La designación se produce al cierre de la gestión de Colmenares, quien dirigió la ASF desde 2018 y buscaba mantenerse en el cargo por un segundo periodo, aunque finalmente no fue incluido en la terna final. En total, 92 personas se registraron en el proceso de selección, de las cuales 77 fueron evaluadas por la Comisión de Vigilancia antes de definir a los finalistas.

SV