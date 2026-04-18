Reemplacamiento Edomex: esta es la multa en caso de no realizar el trámite

Si tienes auto o moto en el Estado de México, esto te importa hoy: el reemplacamiento 2026 ya comenzó y no hacerlo en la fecha que te corresponde puede derivar en multas, trabas administrativas e incluso problemas para verificar tu vehículo.

Reemplacamiento Edomex 2026

El programa de reemplacamiento en el Estado de México ya está en marcha y es un trámite obligatorio para ciertos propietarios de vehículos. La medida busca mantener actualizado el padrón vehicular, fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica sobre la propiedad de las unidades en circulación.

No todos los automovilistas deben hacerlo de inmediato. El proceso se aplicará de manera escalonada entre abril y agosto de 2026, por lo que conviene revisar si tu unidad entra en los supuestos obligatorios.

Deben realizar el trámite:

Vehículos particulares con placas expedidas en 2021

Autos con placas 2020 o anteriores que no hicieron el proceso en 2025

Motocicletas

Vehículos de carga en las mismas condiciones

Si tu unidad aparece en alguno de estos casos, deberás cumplir dentro del periodo marcado por autoridades del Edomex.

Esta es la fecha límite según tu placa

El programa se desarrollará del 1 de abril al 31 de agosto de 2026, pero cada persona debe acudir en el mes asignado según el último número de la placa.

Calendario de reemplacamiento 2026

1 y 2: abril

3 y 4: mayo

5 y 6: junio

7 y 8: julio

9 y 0: agosto

Respetar estas fechas será clave para evitar saturación en módulos, filas innecesarias o retrasos de último momento. Si esperas hasta el final del periodo, podrías enfrentar mayor demanda en citas y tiempos de atención.

Cuánto cuesta cambiar placas en el Estado de México

Los costos estimados para el reemplacamiento Edomex 2026 varían según el tipo de vehículo.

Autos particulares: entre mil 161 y mil 194 pesos

Motocicletas: entre 864 y 888 pesos

Vehículos de carga: alrededor de 2 mil 425 pesos

Aunque los montos pueden presentar ligeras variaciones, estas cifras sirven como referencia para que los conductores preparen su presupuesto.

En algunos casos podría aplicarse la condonación del 100% de la tenencia 2026, siempre que se cumplan requisitos como el pago oportuno del refrendo.

Requisitos para hacer el reemplacamiento

Para iniciar el proceso, autoridades señalan que se debe contar con documentos básicos. Tenerlos listos con anticipación puede acelerar el trámite.

Documentos necesarios:

Identificación oficial vigente

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Comprobante de domicilio en el Estado de México

Placas anteriores o documento de extravío

El trámite se realiza mediante el portal oficial de servicios al contribuyente, donde se gestionan los pasos correspondientes.

CANVA

Multas por no cambiar placas a tiempo

Ignorar el reemplacamiento puede salir caro. Las sanciones señaladas alcanzan hasta 20 UMAs, equivalentes a aproximadamente 2 mil 300 pesos. Además, podría impedirse la verificación vehicular, además de generar complicaciones administrativas relacionadas con el automóvil o motocicleta.

El reemplacamiento en Edomex no es un simple cambio estético. Es un trámite que impacta la legalidad del vehículo, su valor comercial y la posibilidad de circular sin obstáculos administrativos. Si tu auto entra en el programa 2026, lo mejor es revisar desde ahora fechas, requisitos y costos. Esperar al último momento podría significar filas, retrasos y multas innecesarias.

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