¿Cuándo es el megapuente de abril-mayo 2026? SEP revela fechas oficiales

Los estudiantes de educación básica en México se preparan para disfrutar del primer gran periodo de descanso continuo tras las vacaciones de Semana Santa, gracias al megapuente de abril y mayo de 2026. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado a través de su calendario oficial las fechas exactas en las que alumnos de preescolar, primaria y secundaria suspenderán actividades escolares.

Este receso prolongado se debe a la combinación de conmemoraciones cívicas y días festivos oficiales, específicamente el Día del Trabajo y el aniversario de la Batalla de Puebla, lo que permitirá a millones de familias planificar un descanso extendido en todo el territorio nacional.

Cabe recordar que el ciclo escolar 2025-2026, que contempla un total de 185 días efectivos de clases, retomó sus actividades regulares el pasado lunes 13 de abril tras concluir el periodo vacacional de primavera. Sin embargo, la recta final del año académico históricamente se caracteriza por concentrar múltiples suspensiones de labores durante el quinto mes del año.

Esta pausa representa un respiro fundamental tanto para la plantilla docente como para los menores, quienes se preparan para las evaluaciones finales que preceden a la conclusión del curso, programada oficialmente para el miércoles 15 de julio de 2026.

¿Qué días abarca el megapuente de la SEP?

Según el calendario oficial de la SEP, el megapuente se ubica entre los últimos días de abril y el arranque de mayo de 2026.

En este lapso destacan dos jornadas sin actividades escolares:

Jueves 30 de abril de 2026: aunque no es de asueto oficial, tradicionalmente se destina a festivales y convivios.

Viernes 1 de mayo de 2026: descanso obligatorio por el Día del Trabajo, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Al sumarse el sábado 2 y domingo 3 de mayo, se conforma un periodo de cuatro días seguidos sin clases , lo que en la práctica representa un megapuente escolar.

La situación se vuelve particular al observar los días siguientes, ya que el martes 5 de mayo también está marcado en el calendario de la SEP como un día de suspensión de labores docentes por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

El lunes 4 de mayo figura oficialmente como un día hábil de clases; no obstante, en la práctica, diversas escuelas optan por otorgar este día para consolidar un megapuente de cinco días consecutivos.

Otros puentes y días de descanso en mayo 2026

Además del esperado megapuente de principios de mes, el calendario escolar 2025-2026 de la SEP tiene programadas otras pausas importantes durante mayo.

El viernes 15 de mayo los estudiantes de educación básica volverán a ausentarse de las aulas con motivo de la celebración del Día del Maestro . Esta fecha es un reconocimiento oficial a la labor de los docentes en México, por lo que las escuelas cerrarán sus puertas, brindando a los alumnos un nuevo fin de semana largo de tres días para descansar a mediados de mes.

Para cerrar el mes con otra suspensión de actividades, el viernes 29 de mayo se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Como es costumbre el último viernes de cada mes, los profesores y directivos de los planteles se reunirán para evaluar las estrategias pedagógicas y el avance académico de los estudiantes.

En consecuencia, los alumnos no tendrán que asistir a clases ese día, sumando así el tercer y último puente de mayo antes de encarar las semanas finales de junio y julio.

Ante la posibilidad de que el megapuente se extienda hasta seis días en algunas instituciones, las autoridades de la Secretaría de Educación Pública recomiendan a los padres de familia mantenerse en estrecha comunicación con las direcciones de cada escuela.

Es fundamental confirmar si el lunes 4 de mayo se otorgará como día libre o si las clases se desarrollarán con normalidad, para así evitar faltas injustificadas que puedan afectar el historial académico de los menores. Con esta información oficial, las familias mexicanas podrán organizar sus tiempos y disfrutar de los descansos previos al cierre del ciclo escolar.

YC