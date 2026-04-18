El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido una alerta meteorológica contundente para este sábado 18 de abril. Nuestro país experimentará una drástica división climática que afectará las actividades al aire libre de millones de mexicanos durante este fin de semana, exigiendo máxima precaución en diversas regiones.

Por un lado, el marcado descenso de temperaturas y las tormentas severas amenazan la frontera norte del territorio nacional. Por el otro, un persistente sistema anticiclónico mantendrá un ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte de la República, elevando el riesgo de golpes de calor y deshidratación severa.

Alerta máxima en el norte: El violento paso del frente frío 45

El principal protagonista meteorológico de la jornada es el frente frío 45, el cual se desplaza rápidamente sobre el norte y noreste de México . Este fenómeno, en interacción con una vaguada en niveles medios y la corriente en chorro subtropical, desatará condiciones atmosféricas sumamente inestables y potencialmente destructivas.

Las autoridades de Protección Civil advierten sobre lluvias puntuales muy fuertes, intensas descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León y Tamaulipas . Además, existe una alerta especial por la alta probabilidad de formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas , acompañados de vientos de hasta 70 km/h.

El horno de México: Sofocante ola de calor en el occidente

En un drástico contraste, la implacable onda de calor no da tregua en el occidente, centro y sur del país. Entidades como Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nayarit y Morelos registrarán temperaturas extremas que podrían superar los 40 e incluso los 45 grados Celsius durante las horas de mayor radiación solar.

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Para nuestra región, específicamente en Guadalajara y el resto de Jalisco, se espera un cielo medio nublado con un ambiente sumamente caluroso por la tarde. Aunque la probabilidad de precipitación es baja en la zona metropolitana, no se descartan algunos chubascos aislados en regiones montañosas debido al constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico .

¿Qué le espera al centro y sur del país este sábado?

En el Valle de México, la mañana será fresca y agradable, pero la tarde traerá un ambiente cálido que rondará los 32 grados Celsius en la capital del país. El Estado de México podría presentar lluvias aisladas con actividad eléctrica, por lo que se recomienda llevar paraguas si sales de casa.

Hacia el sureste, canales de baja presión en el interior del país y la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe generarán lluvias fuertes. Chiapas será el estado más afectado por estas precipitaciones, mientras que Oaxaca y la península de Yucatán experimentarán intervalos de chubascos a lo largo del día.

Tips rápidos y vitales para enfrentar el clima extremo de hoy:

- Hidratación constante y sombra: Si vives en zonas de calor extremo como el occidente o sur, bebe agua natural frecuentemente, aunque no sientas sed. Evita exponerte directamente al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas; usa bloqueador solar, ropa ligera de colores claros y gafas oscuras.

- Protege tu patrimonio y familia: En el noreste del país, resguarda vehículos, asegura techos de lámina y protege objetos frágiles ante la inminente caída de granizo. Aléjate de árboles espectaculares o cables de luz que puedan colapsar por las fuertes rachas de viento y posibles tornados.

- Mantente siempre informado: El clima puede cambiar en cuestión de minutos. Sigue las actualizaciones en tiempo real del SMN a través de sus canales oficiales y atiende de inmediato cualquier indicación o alerta de evacuación emitida por las autoridades de Protección Civil en tu localidad.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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