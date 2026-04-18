Si vas al concierto gratis de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México, esto te importa hoy: se esperan temperaturas de hasta 31°C, viento y cielo nublado. Llegar preparado puede hacer la diferencia entre disfrutar la noche o pasarla mal.

Calor intenso en CDMX durante el concierto de Andrea Bocelli

Miles de personas se alistan para asistir al concierto gratuito de Andrea Bocelli este sábado 18 de abril en el Zócalo capitalino, pero además del espectáculo, habrá un factor clave a considerar: el clima.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por las condiciones meteorológicas previstas para la jornada, en la que dominará un ambiente muy caluroso durante la tarde.

De acuerdo con la dependencia, se esperan temperaturas máximas de entre 29°C y 31°C, especialmente en horas previas al evento, cuando gran parte del público comenzará a concentrarse en el Centro Histórico.

Esto significa que quienes planeen llegar temprano para conseguir mejor lugar deberán tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Cómo estará el clima por la noche en el Zócalo

Aunque durante la tarde el calor será intenso, por la noche las condiciones cambiarán ligeramente. Las autoridades prevén un ambiente cálido con temperaturas de entre 21°C y 24°C, lo que permitiría una noche más cómoda para los asistentes una vez que avance el concierto. Sin embargo, el descenso térmico podría sentirse más marcado para quienes hayan pasado varias horas bajo el sol, por lo que también se recomienda considerar ropa ligera pero funcional.

El evento en la Ciudad de México apunta a reunir a miles de personas, por lo que mantenerse hidratado y cómodo será clave.

FACEBOOK / @andreabocelli

¿Lloverá durante el concierto de Andrea Bocelli?

Una de las preguntas más repetidas entre quienes asistirán al concierto es si habrá lluvia. Según la SGIRPC, durante la presentación se espera cielo nublado con condiciones limitadas para lluvias ligeras dispersas. Es decir, no se prevé un temporal fuerte, pero no se descarta alguna precipitación aislada.

Además, podrían registrarse rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, un dato importante para quienes lleven sombrillas, gorras o accesorios ligeros.

En eventos masivos al aire libre, incluso lluvias menores o ráfagas de viento pueden cambiar la experiencia del público, por lo que conviene mantenerse atento. También se pide evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente si permaneces varias horas bajo el sol y luego enfrentas ambiente más fresco por la noche.

En conciertos masivos del Zócalo CDMX, muchas personas acostumbran llegar desde horas antes para obtener un mejor lugar. Eso significa pasar parte de la tarde expuesto al calor máximo pronosticado. En esas condiciones, la deshidratación, cansancio o golpes de calor pueden aparecer más rápido de lo que parece.

Si tu plan es acudir temprano, lo mejor será organizar tiempos, descansar cuando sea posible y consumir agua de forma constante. La presentación de Andrea Bocelli promete ser una de las noches más comentadas del año en la CDMX, pero el clima será parte de la experiencia.

Entre altas temperaturas por la tarde, cielo nublado por la noche y rachas de viento, la clave estará en ir preparado para disfrutar sin contratiempos.

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