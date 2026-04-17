Pensión Bienestar: ¿Cuándo sería el próximo registro para adultos mayores?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha consolidado como uno de los programas sociales más importantes y emblemáticos del Gobierno de México. Su objetivo principal es otorgar un apoyo económico directo de seis mil 400 pesos bimestrales, un ingreso que permite a las personas de la tercera edad cubrir gastos fundamentales como alimentación, compra de medicamentos y el pago de servicios básicos, mejorando así su calidad de vida de manera significativa.

En la actualidad, esta iniciativa gubernamental beneficia a más de 13.6 millones de adultos mayores en todo el territorio nacional, y se proyecta que la cifra supere los 14 millones a lo largo de 2026. Conforme avanza el año, las personas que acaban de cumplir la edad requerida o están por hacerlo en las próximas semanas mantienen una alta expectativa por conocer las fechas exactas en las que se abrirá la nueva convocatoria para incorporarse al padrón de beneficiarios y acceder a este derecho.

¿Cuándo y dónde se realizará la próxima inscripción?

Aunque la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, aún no ha emitido un anuncio oficial con el calendario definitivo, diversas plataformas de seguimiento y el comportamiento de convocatorias anteriores perfilan que el próximo registro podría llevarse a cabo de manera tentativa entre el 17 y el 29 de abril de 2026.

En caso de que las autoridades decidan no habilitar esta ventana de atención durante el mes en curso, el proceso de inscripción general se pospondría hasta junio, debido a que mayo estará destinado exclusivamente a la dispersión de los pagos bimestrales.

El trámite de incorporación se realizará de forma estrictamente presencial y gratuita en los Módulos del Bienestar distribuidos en las 32 entidades del país. Las personas interesadas deberán ubicar el módulo que les corresponde según su zona de residencia a través de la página web oficial de la dependencia.

Para mantener el orden y evitar aglomeraciones, la atención se organizará mediante un calendario basado en la primera letra del apellido paterno, un esquema escalonado que ha demostrado ser eficiente en años previos para agilizar el servicio.

¿Quiénes pueden aplicar y qué requisitos exigen?

Esta fase de registro está dirigida a todos los adultos mayores que ya tienen 65 años cumplidos o que alcanzarán esta edad en los meses estipulados por la próxima convocatoria. El propósito de este programa es universal y apartidista, por lo que cualquier ciudadano mexicano que cumpla con el criterio de edad tiene el derecho constitucional de solicitar su ingreso, garantizando así una vejez más digna, con mayor independencia y con la seguridad financiera necesaria para afrontar el día a día.

Para completar el registro sin contratiempos, los solicitantes deberán acudir al módulo asignado y llenar el Formato Único de Bienestar en ese mismo momento. Además, es obligatorio presentar una serie de documentos básicos en original y copia:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión recient

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Preparar la documentación con anticipación y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar es la mejor estrategia para asegurar el ingreso al programa sin contratiempos. Cumplir con este trámite en tiempo y forma resulta fundamental, ya que una vez completado el registro y validada la información, los adultos mayores quedarán formalmente inscritos en el padrón, lo que les permitirá comenzar a recibir su apoyo económico en los siguientes periodos de pago, consolidando así su bienestar integral y el de sus familias.

YC