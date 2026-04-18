Tener una tarjeta de seguridad social no es lo mismo que recibir una consulta a tiempo. A pesar de los avances en cobertura, América Latina enfrenta una crisis silenciosa: el 35% de la población tiene necesidades médicas no satisfechas . En un entorno de inflación y saturación, el acceso real a la salud se ha convertido en el mayor desafío de la región.

El "vía crucis" de la salud: ¿Por qué la gente deja de ir al médico?

Según datos de la OPS, no es falta de ganas, sino barreras sistémicas. Casi 3 de cada 10 personas abandonan la búsqueda de atención médica debido a tres factores críticos :

*Tiempos de espera interminables : Meses para una cirugía o una cita con especialistas.

*Costos "de bolsillo" : Los hogares aún financian el 28% de su salud con recursos propios, arriesgándose a la pobreza ante una emergencia.

*Barreras administrativas : Trámites burocráticos que desincentivan al paciente.

México ante el espejo: Cobertura vs. Realidad

Para este 2026, México mantiene una cobertura del 78% en una población de más de 133 millones. Aunque la cifra suena positiva, el reto sigue siendo la calidad y la oportunidad. Estar "cubierto" en el papel no sirve de nada si el diagnóstico llega demasiado tarde.

La IA: ¿La cura para los cuellos de botella?

Expertos como Alejandro Paolini, director general de Siemens Healthineers, señalan que la solución no es solo dar más tarjetas de afiliación, sino modernizar el flujo de atención.

"Cuando el diagnóstico no llega a tiempo, la desigualdad se profundiza. Necesitamos optimizar la atención con inteligencia artificial y llevar tecnología de alta gama a zonas rurales", afirma Paolini.

¿Qué viene para el futuro?

América Latina se encuentra en un punto de inflexión. El envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas están asfixiando los presupuestos estatales. El consenso es claro: para que el sistema no colapse, la salud debe transformarse en tres ejes :

Sistemas integrados : Que la clínica rural y el hospital de especialidades hablen el mismo idioma. Prevención digital : Usar la tecnología para detectar enfermedades antes de que sean costosas y letales. Descentralización : Llevar la alta tecnología fuera de las grandes ciudades.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA