Este 2029, el Gobierno de México, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), inició el registro obligatorio de líneas telefónicas como parte de un plan que propone nuevas medidas de seguridad para evitar la comisión de delitos asociados al uso de dispositivos móviles, como estafas y fraudes.

Para cumplir con este objetivo, los habitantes del país que cuenten con uno o más números telefónicos deberán registrar sus líneas en el padrón nacional de telefonía. Además, será necesario vincular cada número con la CURP y otra identificación oficial, con el fin de eliminar el anonimato de las líneas telefónicas.

Con esta medida, las autoridades aseguran que, al detectarse actividad sospechosa asociada a un número telefónico, será mucho más sencillo identificar a la persona o personas responsables de dicha línea.

El registro comenzó a operar el pasado 9 de enero y, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los usuarios tendrán hasta el 29 de junio para realizar el registro oficial de su línea. De no hacerlo, el número será desactivado y únicamente permitirá realizar llamadas a servicios de emergencia, como el 911.

No obstante, aunque las autoridades señalaron que este proceso será obligatorio y de carácter general, existen algunas líneas que no deberán participar en el registro. A continuación, te explicamos cuáles son.

¿Qué números no formarán parte del padrón de telefonía?

De acuerdo con la CRT, las líneas vinculadas a tarjetas SIM que no permiten realizar llamadas ni enviar mensajes SMS —es decir, aquellas destinadas exclusivamente al uso de datos— no están obligadas a registrarse en el padrón. Algunos ejemplos son:

SIM que no cuentan con un número asignado para servicios de voz dentro de la red del operador. SIM para dispositivos IoT: Tarjetas utilizadas en alarmas, rastreadores GPS, medidores inteligentes, cámaras de seguridad u otros dispositivos que solo requieren conexión a internet.

Tarjetas utilizadas en alarmas, rastreadores GPS, medidores inteligentes, cámaras de seguridad u otros dispositivos que solo requieren conexión a internet. Tarjetas SIM de solo datos: Diseñadas para tablets o módems USB, y no para teléfonos móviles convencionales.

El resto de las líneas telefónicas deberán ser asociadas a una identificación oficial y, en caso de no completar el registro, dejarán de operar a partir del 30 de junio.

El padrón de telefonía impulsado por la CRT busca fortalecer la seguridad y reducir delitos como fraudes y extorsiones, al facilitar la identificación de los usuarios detrás de cada línea telefónica. Aunque el registro será obligatorio para la mayoría de los ciudadanos, se contemplan excepciones para dispositivos que solo utilizan datos y no cuentan con servicios de voz. Por ello, es fundamental que los usuarios verifiquen el tipo de línea que poseen y realicen el registro dentro del plazo establecido para evitar la suspensión del servicio.

XP