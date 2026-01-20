En distintas ciudades y estados de la República Mexicana operan sistemas de parquímetros cuyo objetivo es ordenar y regular el uso del estacionamiento en las vialidades con mayor afluencia vehicular. Estos mecanismos permiten a las autoridades administrar el espacio público y fomentar la rotación de vehículos mediante el cobro de una tarifa por tiempo de uso , la cual suele variar de acuerdo con la zona, el horario y la demanda.

No obstante, entre automovilistas y usuarios de otros medios de transporte de la Ciudad de México persiste una pregunta frecuente: ¿las motocicletas también están obligadas a pagar parquímetro?

La duda surge debido a que este tipo de vehículos ocupa menos espacio que un automóvil y, en muchos casos, cuenta con áreas de estacionamiento específicas , lo que genera confusión sobre si deben sujetarse a las mismas reglas que los demás vehículos que se estacionan en la vía pública.

¿Cómo funcionan los parquímetros en la CDMX?

En la Ciudad de México, los parquímetros operan a través del sistema ecoParq, el cual está regulado por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). E ste sistema establece tarifas, horarios y zonas específicas donde es obligatorio pagar por estacionarse.

¿Las motocicletas pagan parquímetro en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, las motocicletas están exentas del pago de parquímetro. Es decir, no tienen que pagar ecoParq para estacionarse en la vía pública.

Eso sí, existen espacios exclusivos para motocicletas, los cuales están señalizados en color azul.

¿Qué pasa si una motocicleta no se estaciona en su lugar?

Aunque las motocicletas no pagan parquímetro, sí deben respetar el Reglamento de Tránsito. Cuando una motocicleta se estaciona de forma incorrecta, puede ser sancionada.

El artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los motociclistas pueden ser acreedores a las siguientes infracciones:

Multa de 10 a 20 UMAs, lo que equivale aproximadamente de mil 130 a 2 mil 260 pesos

Remolque del vehículo al corralón

Estas sanciones dependerán de la falta cometida, por ejemplo, si la motocicleta está:

Invadiendo una entrada vehicular o peatonal

Obstruyendo un carril de circulación

Ocupando un cajón de estacionamiento destinado a automóviles

Las motocicletas están exentas del pago de parquímetro en la CDMX, pero no están exentas de cumplir la ley.

