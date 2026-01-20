Martes, 20 de Enero 2026

¿Las motocicletas pagan parquímetro? Reglas y sanciones en la CDMX

Aunque ocupan menos espacio que un automóvil, las motocicletas generan confusión sobre si deben cumplir las mismas reglas del parquímetro

Los parquímetros buscan evitar abusos de franeleros y garantizar un uso equitativo del espacio público. EL INFORMADOR/ARCHIVO Solo para su publicacion en los medios establecidos por El Informador

En distintas ciudades y estados de la República Mexicana operan sistemas de parquímetros cuyo objetivo es ordenar y regular el uso del estacionamiento en las vialidades con mayor afluencia vehicular. Estos mecanismos permiten a las autoridades administrar el espacio público y fomentar la rotación de vehículos mediante el cobro de una tarifa por tiempo de uso, la cual suele variar de acuerdo con la zona, el horario y la demanda.

No obstante, entre automovilistas y usuarios de otros medios de transporte de la Ciudad de México persiste una pregunta frecuente: ¿las motocicletas también están obligadas a pagar parquímetro?

La duda surge debido a que este tipo de vehículos ocupa menos espacio que un automóvil y, en muchos casos, cuenta con áreas de estacionamiento específicas, lo que genera confusión sobre si deben sujetarse a las mismas reglas que los demás vehículos que se estacionan en la vía pública.

¿Cómo funcionan los parquímetros en la CDMX?

En la Ciudad de México, los parquímetros operan a través del sistema ecoParq, el cual está regulado por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI). Este sistema establece tarifas, horarios y zonas específicas donde es obligatorio pagar por estacionarse.

¿Las motocicletas pagan parquímetro en la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, las motocicletas están exentas del pago de parquímetro. Es decir, no tienen que pagar ecoParq para estacionarse en la vía pública.

Eso sí, existen espacios exclusivos para motocicletas, los cuales están señalizados en color azul.

¿Qué pasa si una motocicleta no se estaciona en su lugar?

Aunque las motocicletas no pagan parquímetro, sí deben respetar el Reglamento de Tránsito. Cuando una motocicleta se estaciona de forma incorrecta, puede ser sancionada.

El artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los motociclistas pueden ser acreedores a las siguientes infracciones:

  • Multa de 10 a 20 UMAs, lo que equivale aproximadamente de mil 130 a 2 mil 260 pesos
  • Remolque del vehículo al corralón

Estas sanciones dependerán de la falta cometida, por ejemplo, si la motocicleta está:

  • Invadiendo una entrada vehicular o peatonal
  • Obstruyendo un carril de circulación
  • Ocupando un cajón de estacionamiento destinado a automóviles

Las motocicletas están exentas del pago de parquímetro en la CDMX, pero no están exentas de cumplir la ley.





