Medios reportan que Eugenio Javier "N" habría sido detenido por cargos ligados a presunto fraude y enviado Centro de Reinserción Social para Varones (Cereso) de Aguascalientes. El empresario está vinculado a una red de compañías en Nuevo León y Chihuahua. Además de los cargos señalados, podrían sumarse los de amenaza y cohecho.

En referencia a los cargos, existe una investigación por un presunto fraude relacionado con el contrato de eficiencia energética firmado en 2019 respecto a un proyecto fotovoltaico que debía llevarse a cabo entre el Ayuntamiento de Aguascalientes y la empresa Next Energy.

La denuncia por la que fue detenido el empresario, se habría ejecutado a inicios de diciembre en Reynosa, Tamaulipas. El delito señalado es el de fraude en relación con un contrato que comprometía recursos públicos a largo plazo y que fue alterado en varias ocasiones, pese a que la empresa no cumpliera con la entrega estipulada en el documento del servicio acordado.

Los cargos de amenaza y cohecho fueron añadidos luego de que el empresario fuera detenido y este hubiese ofrecido sobornos a los oficiales. Previo al ingreso al centro penitenciario, Eugenio Javier "N" permaneció bajo resguardo policial de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en un hospital tras presentar problemas de salud. Según señalan varios medios, el empresario intentó sobornar a los elementos que lo custodiaban y posteriormente los amenazó.

En 2019, el Ayuntamiento de Aguascalientes otorgó a la empresa Next Energy un contrato para el desarrollo de infraestructura fotovoltaica con un valor aproximado de 7 mil 800 millones de pesos, a cubrirse en un plazo de 30 años.

