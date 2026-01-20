México suma la entrega de más de 90 criminales de alto perfil al gobierno de EU

Este martes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció un nuevo envío masivo de criminales “de alto impacto”, desde el Centro Federal y de Readaptación Social (Cefereso), El Altiplano, hacia Estados Unidos. Los operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país fueron trasladados vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Entre los criminales enviados se encuentra Ricardo González Sauceda, alias "El Ricky", líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como Pedro Inzunza Noriega, alias "El Señor de la Silla", padre de Pedro Inzunza Coronel y segundo al mando del Cártel de los Beltrán Leyva.

También está Juan Pablo Bastidas Erenas, alias "Payo Zurita", operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva, y quien habría colaborado con Fausto Isidro Meza Flores, alias "Chapo Isidro", además de Armando Gómez Núñez, alias "Delta1", líder de los Deltas, perteneciente al Cártel Nueva Generación.

Sumando al líder de otro cartel con operación en México y el extranjero se envió también a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias "El Cubano", operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, y quien era considerado objetivo prioritario del FBI, recientemente aprehendido en nuestro país.

Con el envío de estos 37 criminales suman ya 92 criminales de alto perfil extraditados a Estados Unidos en tres diferentes entregas, confirmadas en menos de un año, coadyuvando a que el gobierno estadounidense pueda actuar en su contra y "hacer justicia por el trasiego y distribución de droga" en aquel país.

El 27 de febrero de 2025 se realizó el primer envío simultáneo de 29 de estos capos privados de la libertad en México, mientras que el 12 de agosto concretó un nuevo traslado con otros 26 criminales quienes se hallaban aprehendidos en México.

Entre los extraditados se encontró, Rafael Caro Quintero, requerido por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Entre los enviados también se encontró Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Omar Treviño Morales, “Z-42”, exlíderes de Los Zetas, identificados como responsables de hechos como la masacre de Allende.

También se halló, Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez. Un segundo bloque de extradiciones se realizó en agosto de 2025, con el envío de otros 26 criminales "de alto perfil". Se incluyó a Abigael González Valencia, “El Cuini”, operador financiero y brazo derecho del Cártel Nueva Generación; y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de los Caballeros Templario y a mandos identificados como jefes de seguridad de la facción de “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

Para Eduardo González, académico del TEC de Monterrey e internacionalista, las acciones recientes del Gobierno de México en materia de seguridad no pueden entenderse únicamente como una respuesta reactiva a las presiones del Gobierno de Estados Unidos, sino como parte de un rediseño previo de la estrategia federal impulsado desde el inicio de la actual administración.

Explicó, el contexto de las detenciones, cambios operativos y resultados en algunos indicadores responde a una lógica interna que, de manera paralela, ha tenido efectos en la relación bilateral.

En este sentido, el especialista subrayó que algunos señalamientos provenientes de Estados Unidos, particularmente aquellos relacionados con supuestos vuelos o maniobras militares, han sido sobredimensionados en el debate público, pese a que la información oficial no apunta, todavía, a operaciones directas en territorio mexicano.

Para Eduardo González, este tipo de episodios deben analizarse con cautela y distinguir entre avisos técnicos, declaraciones formales y rumores amplificados por el discurso político.

“No hay realmente esta claridad sobre esto. Estos supuestos vuelos, lo que se anunció por parte de Estados Unidos, fue sí, un aviso a las aerolíneas por posibles maniobras de la Fuerza Aérea norteamericana en México, Centroamérica y el Caribe”, comentó.

Respecto del tema de las detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado, el académico planteó que existen al menos dos lecturas relevantes: por un lado, destacó un cambio en la estrategia de seguridad desde la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia, el cual obedeció a una necesidad y convicción propias del gobierno federal, más allá de cualquier presión externa.

“La primera es que por un convencimiento y necesidad propia del gobierno federal. Desde que llegó Claudia Sheinbaum pues se cambió la estrategia de seguridad.”

De acuerdo con González, esta estrategia no solo buscó incidir en la reducción de los homicidios y en la captura de algunas cabecillas del crimen organizado, sino que también tuvo un efecto indirecto en el ámbito diplomático, al contribuir a desactivar presiones y discursos provenientes de Donald Trump sobre una posible intervención de fuerzas estadounidenses en México.

“Agarrar a algunas cabecillas del crimen organizado, sino también para calmar las bravuconadas de Trump y detener lo que pudiera hacer una insistencia de Trump por meter al ejército norteamericano en México para buscar narcotraficantes”, refirió.

El internacionalista insistió en que la política de seguridad no fue diseñada para responder a exigencias externas, sino que precedió a ellas y ha mostrado resultados que incluso han sido reconocidos por autoridades estadounidenses, tanto en el ámbito de la persecución criminal como en el plano diplomático y comercial.

“Yo no creo que la estrategia de seguridad esté en función de responder a las exigencias de Trump, sino más bien es desde antes de que comenzaran esas exigencias”, dijo.

Por último, el internacionalista señaló que, más allá del discurso, los hechos han mostrado un reconocimiento constante por parte de funcionarios de Estados Unidos sobre lo que se ha hecho en México, lo cual, afirmó, debería tener mayor peso en el análisis público que los rumores o declaraciones aisladas.

“En la práctica, en los hechos, lo que estamos viendo es que hay constantemente reconocimiento oficial por parte de algunas autoridades de Estados Unidos de lo que se hace en México”, finalizó Eduardo González.

La Federación ha capturado a al menos 13 criminales buscados por las autoridades de EU

Además del envío masivo de criminales de “alto perfil”, objetivos del Gobierno de EU, en solo dos días el Gobierno Federal anunció la captura de dos delincuentes quienes eran buscados por las autoridades de Estados Unidos. Se trata de Alejandro Rosales Castillo, detenido el 17 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, señalado como "uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI", y a quien se le buscaba desde 2016 por el asesinato de una joven en Carolina del Norte.

Previamente, el 15 de enero, se detuvo a Otmane Khalladi, en Playa del Carmen, Quintana Roo, un ciudadano estadounidense buscado por el FBI por un esquema masivo de fraude electrónico y lavado de dinero que superó los 21 millones de dólares, afectando principalmente a adultos mayores en el país vecino. Ambos están en proceso de extradición a los Estados Unidos.

Ese mismo día se detuvo a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, señalado como el líder de una célula dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, y quien forma parte de los 37 criminales extraditados hoy martes a los Estados Unidos.

Al respecto de estas detenciones, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, destacó la cooperación entre ambos gobiernos, y aseguró que “este caso subraya que, cuando trabajamos juntos podemos hacer más", pues dijo, "los actores criminales no tienen cabida cuando nuestros esfuerzos se alinean”, según comentó en su cuenta oficial de X.

De esta forma, en lo que va de la actual administración, las autoridades federales han logrado la detención de al menos 13 criminales quienes eran buscados por el Gobierno del país vecino, y son en total, al menos 104 criminales enviados a las autoridades estadounidenses (considerando que “El Cubano” se encuentra en ambas listas).

Entre estos criminales se encuentran, por ejemplo, algunos directamente relacionados con el crimen organizado mexicano, destacando, por ejemplo, la aprehensión de Kevin Alonso Guzmán, alias “El 200”, y José Ángel Guzmán, alias “El Güerito”, identificados por la DEA como piezas clave dentro de la facción de Los Chapitos, y la de Juan Carlos Zambada, alias “El Chavo Félix”, operador financiero cercano a la cúpula de Los Mayos.

También se encuentra la detención de José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalamán”, presunto operador del CNG con orden de detención provisional con fines de extradición, aprehensiones que refuerzan la cooperación bilateral entre los gobiernos de EU y México.

Estas aprehensiones se suman a las distintas acciones que ha generado el Gobierno de México, particularmente desde la SSPCC y las fuerzas que lidera, de la mano de la Fiscalía General de la República (FGR), que pueden considerarse como parte de la puesta en marcha de “una nueva estrategia para la atención y combate del crimen organizado en México, aunque también pueden llegar a ser consideradas como “gestos relevantes” para mejorar la relación entre los gobiernos de México-Estados Unidos.

Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el reforzamiento de la seguridad fronteriza al norte del México, en concordancia con los anuncios de deportación masiva de Donald Trump hechos a su llegada a la presidencia en 2025. México desplegó entonces acciones operativas inmediatas ante la amenaza de imposición de aranceles del 25% anunciados por Trump al inicio de su mandato.

Como parte de estas medidas, se ordenó además el envío de 10 mil elementos adicionales de la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur, con el objetivo de contener el flujo migratorio y el tráfico de precursores químicos. A partir de este compromiso de mayor vigilancia, se negoció la suspensión de los aranceles fronterizos que representaban un riesgo para la estabilidad del T-MEC.

En materia de cooperación en inteligencia, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller Juan Ramón de la Fuente se establecieron nuevas métricas de evaluación enfocadas en resultados medibles. En enero de 2026 se reactivó el Grupo de Implementación de Seguridad, con mesas de trabajo de alto nivel junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, orientadas a la obtención de resultados tangibles.

Dentro de este esquema, México se comprometió e intensificó las acciones contra el fentanilo mediante el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y una mayor coordinación informativa sobre la ruta de los precursores químicos provenientes de Asia.

Claves de la estrategia de seguridad de combate al crimen y narcotráfico en México

La estrategia de seguridad de México para el periodo 2024-2030 se ha mostrado como una "evolución" que busca transitar de una presencia disuasiva (considerada bajo el lema "abrazos, no balazos, del ex presidente Andrés Manuel López Obrador) a una ofensiva basada en la inteligencia criminal y la neutralización de las redes logísticas y financieras de los cárteles. Para ello, el gobierno ha establecido una estructura que combina la atención social "de las causas", como lo ha afirmado la presidenta, Claudia Sheinbaum, con el uso de tecnología e inteligencia para identificar y detener a los "generadores de violencia".

En este esquema la labor de Omar García Harfuch, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), representa el papel central de la transformación de la estrategia, para la cual echa mano del Sistema Nacional de Inteligencia a fin de que la información técnica se convierta en pruebas jurídicas. Bajo su mando, se han ejecutado diversos operativos que han resultado en la detención de alrededor de 40 mil personas consideradas "relacionadas con delitos de alto impacto en distintas regiones del país", de acuerdo con la SSPC, vinculadas a delitos de alto impacto y el aseguramiento de cientos de toneladas de drogas, incluyendo cargamentos de fentanilo y la destrucción de laboratorios de metanfetamina.

Además, ha liderado acciones contra el robo de combustible y el bloqueo de activos para golpear las finanzas delictivas.

Otra clave de la gestión de Harfuch en la implementación de la estrategia del Gobierno de México ha sido la cooperación internacional estratégica, manifestada en una política activa de extradiciones masivas hacia Estados Unidos. Al entregar a líderes clave de cárteles dominantes, la estrategia busca evitar que sigan operando desde prisiones nacionales. García Harfuch funge entonces como el interlocutor de confianza que garantiza que las autoridades a su cargo operen bajo una guía civil técnica, priorizando la desarticulación de células criminales y el combate al tráfico de armas para reducir la impunidad y recuperar el control territorial en las zonas de mayor conflicto.

"Jugadores clave" en la relación de México con Estados Unidos:

Juan Ramón de la Fuente

Cargo actual: Secretario de Relaciones Exteriores de México (desde octubre de 2024). Funciones: Dirige la política exterior del país, priorizando la relación con Estados Unidos y el fortalecimiento de lazos con China y organismos internacionales. Trayectoria: Fue Representante Permanente de México ante la ONU, Rector de la UNAM (1999-2007) y Secretario de Salud. Es médico cirujano con especialidad en psiquiatría.

Omar García Harfuch

Cargo actual: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Funciones: Encargado de la estrategia nacional de seguridad, la coordinación de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la inteligencia criminal a través del Centro Nacional de Inteligencia. Trayectoria: Fue Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Jefe de la Policía Federal en Guerrero.

Marco Rubio

Cargo actual: Secretario de Estado de los Estados Unidos (desde enero de 2025). Funciones: Principal diplomático del país; lidera la política exterior bajo la visión de "América Primero", enfocándose en la competencia estratégica con China y la situación en Venezuela. Trayectoria: Se desempeñó como Senador por Florida desde 2011 y fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida.

Pam Bondi

Cargo actual: Fiscal General de los Estados Unidos (desde febrero de 2025). Funciones: Dirige el Departamento de Justicia (DOJ) con un enfoque en el combate al crimen y la reestructuración institucional para evitar la politización del sistema judicial. Trayectoria: Fue la primera mujer Fiscal General de Florida (2011-2019) y lideró el America First Policy Institute. Tiene más de 18 años de experiencia como fiscal de carrera.

Kristi Noem

Cargo actual: Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (desde enero de 2025). Funciones: Lidera la estrategia de seguridad fronteriza y política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ha impulsado medidas estrictas como la eliminación de protecciones temporales (TPS) para varios países y la expansión de operativos de detención y deportación de extranjeros con antecedentes criminales. Trayectoria: Fue la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur (2019-2025). Previamente, representó a su estado en la Cámara de Representantes de EU. (2011-2019) y fue legisladora estatal.

Las listas de los 92 criminales que México extraditó a EU:

Grupo 1: Extradición Masiva (febrero 27 de 2025 - 29 personas)

Rafael Caro Quintero (Fundador del Cártel de Guadalajara)

Miguel Ángel Treviño Morales "Z-40" (Líder de Los Zetas)

Omar Treviño Morales "Z-42" (Líder de Los Zetas)

Vicente Carrillo Fuentes "El Viceroy" (Líder del Cártel de Juárez)

Jesús Alfredo Salazar Ramírez "El Muñeco" (Cártel de Sinaloa)

Erick Valencia Salazar "El 85" (Cofundador del CJNG)

Jaime González Durán "El Hummer" (Fundador de Los Zetas

José Rodolfo Villarreal Hernández "El Gato" (Cártel de los Beltrán Leyva)

Carlos Arturo Quintana "El 80" (La Línea)

Julio César Olivas Torres "El Sexto" (Cártel de Juárez)

Más 19 operadores de mandos medios de diversas organizaciones criminales.

Grupo 2: Extradición de Refuerzo (agosto 12 del 2025 - 26 personas)

Abigael González Valencia "El Cuini" (Brazo financiero del CJNG)

Servando Gómez Martínez "La Tuta" (Líder de Caballeros Templarios)

Gerónimo Gámez Castañeda (Primo de los Beltrán Leyva)

Juan Gerardo Treviño Chávez "El Huevo" (Líder del Cártel del Noreste - Proceso finalizado)

Jorge Iván Gastélum Ávila "El Cholo Iván" (Jefe de seguridad de "El Chapo")

Mandos operativos de la facción de “Los Chapitos”

Más 20 operadores logísticos y de tráfico de precursores químicos.

Grupo 3: Extradición de Refuerzo (enero 20 del 2026 - 37 personas)

1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”.

2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”.

3. Óscar Hernández Flores.

4. Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27”, tercero al mando del “Los Zetas”.

5. Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “Pez”, colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG.

6. Eliezer David Seas Centeno, alias “El Picho”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.

7. Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI.

8. Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”.

9. Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”.

10. Guillermo Isaías Pérez Parra.

11. Manuel Ignacio Correa, alias “El Argentino”.

12. Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “T”.

13. Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.

14. Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.

15. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

16. Gustavo Adolfo Castro Medina.

17. Roberto González Hernández, alias “El 04”, líder “Los Cabrera Sarabia” del “Cártel del Pacifico”.

18. Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del “Cártel del Noreste”.

19. María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.

20. Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.

21. Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.

22. Luis Carlos Dávalos López.

23. Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.

24. Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.

25. Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

26. Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.

27. Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrantedel “Cártel del Pacífico” facción “Los Mayos”.

28. Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

29. José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG.

30. Juan Carlos Alonso Reyes.

31. Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.

32. Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al “Cártel del Pacífico-Los Mayos.

33. Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

34. Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.

35. José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.

36. José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.

37. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

