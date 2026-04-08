Recicla por tu futuro: Así puedes cambiar basura por despensa

El Gobierno de Quintana Roo lanzó el Programa Recicla por tu futuro, una iniciativa que busca fomentar el cuidado del medio ambiente mediante el intercambio de residuos reciclables por apoyos alimentarios. Durante todo el mes de abril, las personas interesadas podrán registrarse para formar parte de este esquema que promueve hábitos sostenibles al tiempo que brinda un incentivo económico a las familias participantes.

La estrategia combina educación ambiental con apoyo social, al impulsar la separación de residuos como una práctica cotidiana que contribuye a reducir la contaminación y aprovechar materiales reutilizables.

¿Cómo registrarse y participar en el programa?

Las fechas y sedes de afiliación se darán a conocer a través de los canales oficiales del gobierno estatal. El registro es gratuito y los interesados deberán presentar identificación oficial, CURP y un comprobante de domicilio actualizado.

Puedes consultar los módulos de atención en este enlace: reciclaportufuturo.com/#locaciones

Una vez inscritos, los participantes deberán llevar los residuos reciclables a los centros de transferencia autorizados. Tras la verificación del material, recibirán el mismo día un vale que podrá canjearse por una canasta básica, lo que convierte la separación de basura en un beneficio directo para la economía familiar.

El programa está dirigido a fortalecer la cultura del reciclaje mediante acciones sencillas, promoviendo la participación ciudadana en el manejo responsable de residuos sólidos.

Materiales reciclables aceptados

Para garantizar el correcto aprovechamiento de los desechos, los materiales deberán entregarse limpios, separados y compactados. Entre los residuos aceptados se encuentran:

PET (botellas de plástico transparente): mínimo 10 kilos

(botellas de plástico transparente): mínimo 10 kilos HDPE (envases rígidos y tapas plásticas): mínimo 30 kilos

(envases rígidos y tapas plásticas): mínimo 30 kilos Aluminio (latas y envases metálicos): mínimo 2 kilos

(latas y envases metálicos): mínimo 2 kilos Papel, cartón y tetra pak: mínimo 30 kilos

Quintana Roo refuerza estrategias que combinan bienestar social y responsabilidad ambiental. Secretaría de Cultura de México

Estos materiales pueden ser reincorporados a procesos industriales, reduciendo la cantidad de basura que llega a rellenos sanitarios y disminuyendo el impacto ambiental.

Impulso a la sostenibilidad y economía circular

“Recicla por tu futuro” forma parte de las acciones que buscan promover un modelo de economía circular, en el que los residuos se convierten en nuevos recursos productivos. Además de reducir la contaminación, el programa incentiva la participación comunitaria en la protección del entorno natural.

La iniciativa también se alinea con los objetivos internacionales de sostenibilidad impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, que promueven el consumo responsable, la reducción de residuos y la preservación de los recursos naturales.

Con este tipo de programas, Quintana Roo refuerza estrategias que combinan bienestar social y responsabilidad ambiental, promoviendo hábitos que contribuyen a un futuro más sostenible para la región.

TG