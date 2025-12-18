Recientemente, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se ha girado una nueva orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo , quien, en dos ocasiones, desatendió las solicitudes de autoridades que lo requerían para continuar con investigaciones.

Se tiene conocimiento de que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) citó al empresario para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) le realizara una entrevista formal que abonara a una investigación que se mantiene sobre una organización criminal dedicada al robo de hidrocarburo y tráfico de armas en México; Rocha Cantú atendió la solicitud en dos ocasiones, por lo que se giró una nueva orden de aprehensión en su contra.

Te contaremos los detalles y los motivos que obligaron a las autoridades a tomar esta drástica decisión.

Detalles del primer requerimiento de las autoridades

El pasado 5 de diciembre del 2025 Octavio Alarcón Terrón, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro , quien actúa con carácter de Juez de control, requirió que Rocha Cantú se presentara en las instalaciones de la FEMDO a las 10:00 horas del 8 de diciembre para que los elementos de la SSPC recabaran datos en entrevista formal y así obtener información que abonara a la mencionada investigación.

" Escrito de 8 de diciembre del 2025, signado por Raúl Rocha Cantú, en el cual realiza diversas manifestaciones y solicita que su comparecencia se realice por el método de videoconferencia indicando que su seguridad personal ha sido vulnerada; petición que no fue acordada de conformidad ", refiere el documento.

Segunda llamada

El 10 de diciembre se requiere, por segunda ocasión, a Raúl Rocha Cantú, con la finalidad de que se apersonara en las instalaciones de la FEMDO a las 11:00 horas del 12 de diciembre para que elementos de la SSPC recabaran entrevista formal y así obtener datos que abonaran a la investigación.

" Así como, en la misma data, atendiendo a la solicitud de actos de investigación de la defensa de la imputada Mari Carmen R.R., se ordenó girar citatorio al testigo Raúl Rocha Cantú y se le requirió para que se apersonara en las instalaciones de la FEMDO a las 13:00 horas del 12 de diciembre, con la finalidad de que la indicada defensa recabe su entrevista ", refiere la orden de aprehensión.

En el escrito del 10 de diciembre firmado por un apoderado legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó diversas manifestaciones, solicitando revocar el criterio de oportunidad otorgado a Rocha Cantú, advierte que no se encuentran colmados los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Reactivan orden de aprehensión

El pasado 15 de diciembre, Octavio Alarcón Terrón, giró nuevamente una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tráfico de armas y también de hidrocarburos, contra el copropietario de Miss Universo.

La orden de aprehensión resalta que la detención resulta el único medio para conducir a proceso al imputado .

" Ello en razón de la imposibilidad que tuvo la Fiscalía para hacer comparecer al nombrado en domicilios que previamente se habían obtenido para su localización, es muy factible y constante su egreso del territorio nacional por estar viajando de un país a otro .

" Derivado de los informes policiales, se advierte que no cuenta con un domicilio dentro del territorio nacional en donde pueda ser localizado. Razón por la cual hasta este momento no tiene establecido un arraigo domiciliario en donde pueda ser localizado y notificado por las autoridades ", destaca el documento.

Abunda que Rocha Cantú es accionista en diversas empresas, teniendo incluso un número importante de activos, diversos domicilios en varios estados de la República Mexicana de los que no se tiene certeza de su ubicación, cuenta además con un importante número de flujo migratorio, esto traducido al poder adquisitivo que tiene.

Con información de SUN.

