El pasado 17 de diciembre, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríquez , y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) , sostuvieron una mesa de diálogo con los líderes de la Asociación Nacional de Transportistas, Davide Estévez Gamboa , y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio "Yako" Rodríguez .

Los líderes, en declaraciones previas a esta reunión, dijeron que bloquearían carreteras, aduanas y hasta puertos en caso de no llegar a acuerdos satisfactorios con el Gobierno, algo que no sucedió luego de lograr negociaciones entre ambas partes, algo que, esta mañana, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela resaltó con la frase popular "hablando se entiende la gente ."

Detalles de la reunión y los acuerdos

La secretaria informó que la mesa de diálogo tuvo como fin escuchar las peticiones de los transportistas y agricultores, relacionadas principalmente con la seguridad en las vías de comunicación y los costos operativos.

Destacó que, gracias al diálogo directo y la disposición de ambas partes, se lograron establecer acuerdos para canalizar sus demandas a través de las instituciones correspondientes, lo que permitió que se desistiera de las movilizaciones y bloqueos que se tenían previstos en puntos estratégicos del país.

" El objetivo principal fue escuchar sus demandas, atender sus preocupaciones y, sobre todo, establecer una ruta de trabajo conjunta. Gracias a este diálogo constructivo, se lograron acuerdos importantes que permitieron que se suspendieran los bloqueos programados, privilegiando siempre la libre circulación y la paz social ", destacó la funcionaria.

Mencionó que uno de los puntos centrales de la reunión fue el fortalecimiento de la vigilancia por parte de la Guardia Nacional en los tramos carreteros identificados como de mayor riesgo para el transporte de carga y productos agrícolas.

" No se trata de una reunión de una sola vez, sino de la instalación de mesas de seguimiento permanentes. El compromiso de este Gobierno es que ninguna demanda se quede sin atención, buscando siempre soluciones que no afecten a terceros ni a la economía nacional ", declaró.

La funcionaria, sin embargo, NO desestimó nuevos bloqueos por parte de estos grupos, pues, aseguró, ya se habían comprometido en otras ocasiones a no movilizarse en las carreteras de México y no lo cumplieron.

