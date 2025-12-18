Adulta mayor hallada en Tamaulipas: Quién es Nilda Perales y cuánto tiempo estuvo perdida

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) logró identificar a la mujer que fue encontrada abandonada en una silla de ruedas en una brecha con dirección a Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas.

El procurador del DIF Matamoros, Héctor Hugo Gutiérrez, informó que la mujer recuperó la conciencia y proporcionó sus datos, señalando que responde al nombre de Nilda Perales Ramos, originaria de Laredo, Texas.

Te puede interesar: México cumplirá sentencia por caso de abuso a mujer indígena: Sheinbaum

De acuerdo con la información disponible, la mujer fue dejada en condiciones precarias a la altura del kilómetro 15 del Ejido Morelos, lo que generó preocupación entre las autoridades por su estado de salud y vulnerabilidad.

Asimismo, trascendió que la adulta mayor tiene 90 años de edad y que había sido reportada como desaparecida en Texas desde hace aproximadamente cinco meses , motivo por el cual se emitió una ficha de búsqueda en ese país.

¿Quién es Nilda?

Se informó que la mujer contaba con un reporte de no localización desde hace cinco meses en Estados Unidos y que se logró establecer contacto con autoridades y familiares en Texas.

El pasado 3 de julio, por medio de Instagram de la cuenta @rsolloa bajo el nombre de Rebecca Solloa se solicitaba el apoyo para la localización a la adulta mayor.

En ese mensaje se estableció que Nilda cruzó a México el 12 de junio y desde entonces su familia perdió contacto con ella.

La familia ya fue notificada y mantiene comunicación con las autoridades locales, aunque no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre estos hechos.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer cómo llegó Nilda Perales Ramos hasta Matamoros y quién o quiénes la abandonaron en ese punto carretero.

En las horas posteriores a su rescate, personal médico confirmó que la mujer se encontraba bajo los efectos de diversos medicamentos y actualmente permanece en observación constante.

¿Cuál es el estado de salud de Nilda?

Según el reporte médico la paciente muestra una evolución paulatina; sin embargo, continúa en estado de debilidad y requiere soporte respiratorio, así como atención especializada.

El equipo de salud realiza estudios para identificar la presencia y el tipo de fármacos en su organismo.

Hasta el momento, ningún familiar ha acudido ante las autoridades. La mujer seguirá bajo cuidado médico para lograr estabilizarla y pueda brindar más información sobre quien o quienes la abandonaron en la intemperie.

FACEBOOK/DIF Tamaulipas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP