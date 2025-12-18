¿Cuándo inicia el invierno en México?

El invierno en México comenzará oficialmente el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 3:03 de la madrugada, hora del centro del país, momento en que ocurrirá el solsticio de invierno , según datos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este fenómeno marca el día más corto y la noche más larga del año , dando inicio a la estación más fría del calendario.

¿Hasta cuándo termina el invierno?

Durante el invierno, que se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026 , el país experimentará temperaturas más bajas, especialmente en las zonas del norte, centro y zonas montañosas. Estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla y el Estado de México suelen registrar las heladas más intensas, mientras que en el sur y las costas el clima se mantiene más templado.

Además del descenso térmico, esta temporada se caracteriza por cielos despejados, menor radiación solar y aire seco, aunque en algunas regiones del Golfo y del Pacífico pueden presentarse frentes fríos con lluvias y vientos fuertes.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional prevé más de 50 frentes fríos durante el ciclo 2025-2026, varios de los cuales podrían llegar entre diciembre y febrero.

El invierno no solo tiene implicaciones meteorológicas, sino también culturales. Marca el inicio de las fiestas decembrinas, como la Navidad y el Año Nuevo, y se asocia con tradiciones como las posadas, el consumo de bebidas calientes, los tamales y el chocolate. También representa un periodo ideal para actividades como observar el cielo nocturno o visitar destinos de montaña donde ocasionalmente cae nieve.

Recomendaciones en invierno

Con la llegada del invierno, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, mantener ventilados los espacios cerrados y cuidar especialmente a niños y adultos mayores ante el riesgo de enfermedades respiratorias.

Así, México se prepara para recibir una de las estaciones más esperadas y simbólicas del año.

EE