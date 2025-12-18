¿Cuándo inicia el invierno en México?

El invierno en México comenzará oficialmente el domingo 21 de diciembre de 2025 a las 3:03 de la madrugada, hora del centro del país, momento en que ocurrirá el solsticio de invierno, según datos del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este fenómeno marca el día más corto y la noche más larga del año, dando inicio a la estación más fría del calendario. Durante el invierno, que se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026, el país experimentará temperaturas más bajas, especialmente en las zonas del norte, centro y zonas montañosas. Estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Puebla y el Estado de México suelen registrar las heladas más intensas, mientras que en el sur y las costas el clima se mantiene más templado. Además del descenso térmico, esta temporada se caracteriza por cielos despejados, menor radiación solar y aire seco, aunque en algunas regiones del Golfo y del Pacífico pueden presentarse frentes fríos con lluvias y vientos fuertes. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional prevé más de 50 frentes fríos durante el ciclo 2025-2026, varios de los cuales podrían llegar entre diciembre y febrero.El invierno no solo tiene implicaciones meteorológicas, sino también culturales. Marca el inicio de las fiestas decembrinas, como la Navidad y el Año Nuevo, y se asocia con tradiciones como las posadas, el consumo de bebidas calientes, los tamales y el chocolate. También representa un periodo ideal para actividades como observar el cielo nocturno o visitar destinos de montaña donde ocasionalmente cae nieve. Con la llegada del invierno, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, mantener ventilados los espacios cerrados y cuidar especialmente a niños y adultos mayores ante el riesgo de enfermedades respiratorias. Así, México se prepara para recibir una de las estaciones más esperadas y simbólicas del año. EE