Jueves, 18 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Carreteras

Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 18 de diciembre

Te diremos cuáles son las carreteras del país afectadas por cierres totales o parciales este jueves 18 de diciembre 

Fabián Flores

Bloqueos y cierres de carreteras en México este 18 de diciembre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento.

Cierres por accidentes


  • En Veracruz, continua cierre parcial de circulación por accidente vial, cerca del km 142+950 de la autopista Córdoba-Ent. La Tinaja.
  • Jalisco
 Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras
 Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras
  • Veracruz
  Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras
  Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras
  • Nuevo León
   Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras
   Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras
  • Puebla
   Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras 
   Publicación de la Guardia Nacional. X / @GN_Carreteras 

Cierres a la circulación


  • Autopista La Cuchilla-Matamoros, km 21, dirección La Cuchilla. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas). 

Choque en Guadalajara


Usuarios reportan accidente sobre Av. 16 de Septiembre, a su cruce con Donato Guerra. Las unidades siniestradas permanecen obstruyendo ambos carriles en dirección a Av. La Paz. 

Cierres parciales


  • Autopista La Cuchilla-Matamoros, km 21, dirección La Cuchilla. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). 
  • Autopista México-Cuernavaca, km 36, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de vagoneta).
  • Libramiento Cuernavaca, km 90, dirección Ciudad de México. Cierre a la circulación en carriles centrales por atención de accidente (choque contra barrera central).
  • Autopista México-Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra barrera divisoria). 
  • Autopista Querétaro-Irapuato, km 30, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). 
  • Autopista Córdoba-Veracruz, km 97, dirección Veracruz. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). 
  • Autopista México-Puebla, km 113, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).

Temas

Lee También